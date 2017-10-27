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Hayal Kahvesi’nde “Adamlar” gecesi 

Hayal Kahvesi’nde “Adamlar” gecesi 

Symbol Yaşam Merkezi’ndeki Kocaeli Hayal Kahvesi’nde bu akşam Adamlar Grubu sahne alıyor.

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“Eski dostum tankla gelmiş” albümüyle dikkati çeken Tolga Akdoğan (vokal, gitar), Emre Malikler (elektrik gitar), Can Aydemir (basgitar), Berkan Tilavel (davul)’den oluşuyor. Konser saat 22.00’de başlayacak. Ayakta giriş ücreti 45 TL.
 

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