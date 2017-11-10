Hayal Kahvesi’nde bu akşam Halil Sezai var
Symbol Yaşam Merkezi’nde bulunan Hayal Kahvesi’nde keyifli programlar sürüyor.
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Bu akşam hem oyunculuk, hem müzik çalışmalarıyla dikkat çeken Halil Sezai, sevenleriyle buluşacak. Birbirinden güzel, hit olmuş şarkıların sahibi Halil Sezai konseri, Hayal Kahvesi’nde saat 22.00’de başlayacak. VIP bilet ücreti 112 TL, kapasite ile sınırlı Arkadaş paketi 45 TL, normal ayakta bilet 56 TL olarak belirlendi.
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Etiketler : Hayal Kahvesi, Halil Sezai
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