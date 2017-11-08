Hayal Kahvesi’nde bu akşam Marsis var

İlk albümü ile aynı ismi taşıyan Marsis, Komoxtu Ora/Zamanı Geldi’nin ardından 10’uncu yılında da üçüncü albümü Kiana’yı çıkarttı. Marsis’in sahne alacağı konser saat 22.00’de başlayacak. Bilet fiyatları ayakta 34 TL, kapasite ile sınırlı arkada paketi 27.50 TL. olarak belirlendi.