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Hayal Kahvesi’nde Levent Yüksel gecesi

Hayal Kahvesi’nde Levent Yüksel gecesi

Symbol Yaşam Merkezi’ndeki Hayal Kahvesi, bu akşam Türk pop müziğinin çok özel seslerinden birini ağırlıyor.

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1993 yılında Med-Cezir isimli albümü ile ilk çıkışını yapan Levent Yüksel, bu akşam saat 22.00’de Hayal Kahvesi Kocaeli’de olacak. Levent Yüksel konseri için Hayal Kahvesi’nde VIP biletleri tükendi. Ayakta giriş ücreti 67.50 TL.
 

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