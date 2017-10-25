Hayal Kahvesi’nde Levent Yüksel gecesi

1993 yılında Med-Cezir isimli albümü ile ilk çıkışını yapan Levent Yüksel, bu akşam saat 22.00’de Hayal Kahvesi Kocaeli’de olacak. Levent Yüksel konseri için Hayal Kahvesi’nde VIP biletleri tükendi. Ayakta giriş ücreti 67.50 TL.

