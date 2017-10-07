Hayat Farklılıklarla Güzeldir

Aşure ayı tüm anlamı, manevi değeri, bereketi, bolluğu, güzelliği, lezzeti ve sıcaklığıyla geldi. Bir çok evde heyecanla, sevgiyle, emekle hazırlanan aşureler masalarda yerini aldı. Kimi aşure kabı bir akrabaya, kimisi komşuya, kimisi bir arkadaşa, kimisi de aslında hiç tanıdık olmayan birine gitmek üzere hazırlandı, süslendi. İçindeki çeşit çeşit malzeme özene bezene bir araya getirildi ve aynı kabın içine dolduruldu. Malzemelerin bazısı sert, bazısı çok yumuşak, bazısı renkli, bazısı da ufacıktı. Buğday yine yaptı yapacağını aslında, kucakladı, hapsetti içine, harmanladı tüm malzemeyi, birleştirdi hepsini. Nasıl ki ekmek de sofralarda ana yeri kaplar da aslında yazmaz menülerde, onun özü buğday da yine başrolde, yine birleştirici, bir araya getirici oldu bu esnada. Anne gibi, baba gibi kucakladı, hiçbirini ötekinden ayırt etmeden, incitmeden, kırmadan, ön plana çıkarmadan ya da geriye atmadan, tüm malzemeleri sarıp sarmaladı, öyle ki hepsi farklı tatta, farklı yapıda olmasına rağmen bunu hiç hissettirmeyip, ötekileştirmeyip tamamen farklı bir tat, lezzet, koku oluşmasını sağladı. İçindekilerle ayrı ayrı yemekler, tatlılar yapılıyorken, bu seferinde tek bir tat, bambaşka bir ürün çıkıverdi ortaya. Her yiyen belki lezzetinden, belki onun İçin önemi olan manevi değerinden, belki de sadece aşureden dolayı bir araya geldiği veya gördüğü biri için dua etti içinden, hem onu yapana hem de Yaradana. Belki yiyebildiğinden şükretti, belki de bu seferkini de görebildiğinden, kim bilir. Belki bazen kendi hayatına benzetti o aşurenin içindeki her şeyi. Kimisi sertti, bir fırtına ya da bir çıkmaz gibi, kimisi tatlıydı hayattaki taptaze bir yenilik, güzel bir heyecan gibi. Kimisi apayrı, başlı başına bir yemek, kimisi de en önemli malzemeydi bir tatlı İçin aslında. Öyle ki, içindekiler tamamen farklı, tamamen apayrı şeyler de olsa, bir arada, birlikte değil miydi o kapta hepsi? Hayat gibi, sokak gibi ya da ev gibi aslında… Çeşit çeşit, renk renk, ayrı ayrı… Farklılıklardan ortaya çıkan, hiçbirinin ötekinin sesini bastırmaya çalışmadığı, rol çalmadığı bir ahenk, güzel bir tat bana göre aşure. Hem tatlı olarak içindekilerle anlamlı, hem de çok eski zamanlardan bu yana süregelen güzel bir gelenek, adet. Bu güzel günlerde yenilen aşureler afiyet, edilen dualar da kabul olsun inşallah.