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“Hayat Kimya’da işten atıldık”

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“Hayat Kimya’da işten atıldık”
İlimiz Başiskele Yeniköy bölgesinde kurulu Hayat Kimya, geçen hafta yeni yatırımları ile ilgili görkemli bir tören düzenlemişti.

Törene katılan Bakan Işık, firmanın 500 kişilik yeni istihdam yarattığından söz etmişti. Önceki gün, iki kişi gazetemize geldi. Biri 11, diğeri 12 yıldan beri Hayat Kimya’da kadrolu olarak çalışıyormuş. “Törenin yapıldığı gün, üst yönetimin kararı denilerek işten çıkartıldık. Daha önce de bir defasında 17, ikincisinde 8 kişilik gruplar işten çıkartıldı. Hayat Kimya’da yeni işten çıkartmalar da bekleniyor” dediler. Murat Yavuzer ve Nurullah Aydemir, işe iade davası açacaklarını da söylediler.

 

 

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