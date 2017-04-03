Hayat Kimya’nın gurur günü

Başiskele Yeniköy mevkiindeki Hayat Kimya, geçen yıl devreye aldığı Non-Woven Tekstil ve Ambalaj Üretim Tesisi ile yapımı yeni tamamlanan Avrupa’nın en büyük Tam Otomatik Deposu’nu bugün düzenlediği törenle hizmete açtı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, katıldığı açılış töreninde, “Türkiye’nin istikrarını sandıkta sağlamak zorunluluğu gelmiştir. Bu oy siyasetinde dilini yumuşatacaktır. Türkiye özel sektörle büyüme yolunu seçmiştir” dedi.

Hayat Kimya, Avrupa’nın en büyük yüksek deposunu açılışına Milli Savunma Bakan Fikri Işık, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, KBB Başkan Vekili Zekeriya Özak, Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, Başikele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Hayat Kimya CEO’su Avni Kiğılı, Başkan Yardımcısı İbrahim Güler, fabrika yöneticileri Ali Zeybek, Osman Aksoy, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, iş adamları, davetli konuklarla ve fabrika çalışanları katıldı.

600 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Hayat Kimya İcra Kurulu Başkanı Avni Kiğılı, Hayat Kimya’nın Kocaeli Kampüsü’ne 2.7 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını 2250 kişiye istihdam yarattıklarını söyledi. Avrupa’nın en büyük tam otomatik deposuna 800 milyon TL yatırım yapıldığını, 600 kişiye istihdam sağlandığını aktaran Avni Kiğılı, bebek bezinin olmazsa olmazı ‘non-woven’ tekstili ve tüm ürünlerinin ambalajını üreten tesisin yanı sıra Avrupa’nın en büyük otomatik deposunu bünyesine katan Hayat Kimya’nın, hızlı tüketim sektöründe bu kapsamda uçtan uca üretim yapan ilk ve tek şirket olduğunu anlattı. Bu tesislerde yapılan üretimin yüzde 50’sinin ihraç edildiği anlatıldı.

Ev bakım, hijyen ve temizlik kağıtları kategorilerinde Bingo, Molfix, Molped, Papia ve Familia gibi bilinen toplam 12 markasını, Cezayir’den İran’a, Mısır’dan Rusya’ya pek çok farklı coğrafyada üretiyor ve 100’e yakın ülkeye ihraç ediyor. Hayat Kimya, ihracat kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük 51. ihracatçısı ve en büyük 45. sanayi şirketi konumunda.

KİĞILI: “BURASI BİZİM EVİMİZ”

Hayat Kimya İcra Kurulu Başkanı Avni Kiğılı, yeni yatırımla ilgili bilgi verirken, “Avrupa’nın En Büyük Tam Otomatik Deposu, % 75 alan verimliliği sayesinde 11 futbol sahasını dolduracak ürünü 4 futbol sahasına sığdırıyor. Tam Otomatik Depo’nun, 27 bin metrekare kapalı alanda, 12.600 metrekare depolama ve 14.500 metrekare operasyon alanı bulunuyor. Dikey mimariye sahip depo konvansiyonel depolara göre %75 alan verimliliği sağlıyor. İleri otomasyon teknolojisiyle birim alanda daha fazla ürün depolanabiliyor. Hızlı tüketim sektöründe, bu kapsamdaki entegre üretim sisteminin, Türkiye’ye ilk defa Hayat Kimya ile kazandırılmasından büyük onur duyuyorum. Bizim evimiz olan Hayat Kimya’nın 30. yılında, memleketimizin birikimine katkı sağlayacak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

IŞIK: “TÜRKİYE’NİN EN AZ % 5 BÜYÜMEYE İHTİYACI VAR”

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, yeni tesislerin açılışında yaptığı konuşmada, “Yeni tesisimiz Kocaeli’ye, Başiskelemize, ülkemize hayırlı olsun. Cesaretinden, Türk halkına hizmetinden dolayı Kiğılı ailesine teşekkür ediyoruz. Böyle büyük bir hizmeti hayata geçirmek her baba yiğidin harcı değil. Burada 600 kişi ekmek yiyecek. Türkiye Özel sektör eliyle büyümeyi tercih etmiş bir ülkedir.” dedi.

Bakan Işık, konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

“Sanayicilik çok zor iştir. Sanayicilik her yiğidin değil, er yiğidin harcıdır. Risk alıp istihdam sağlamak büyük babayiğitliktir. Ülkesinin geleceğine güvenen ve inanan Kiğılı ailesi de böyle önemli bir yatırım yapmıştır. Türkiye gelecek riskleri bugünden alıp gerekli önlemleri şimdiden almalıdır. Türkiye’nin istikrarını sandıkta sağlamak zorunluluğu gelmiştir. Yeni hükümet için %51’lik oya ihtiyacımız var. Bu oy siyasetinde dilini yumuşatacaktır. Türkiye’nin her yıl en az % 5’lik büyümeye ihtiyacı var. Ülkemizin kendi iç meseleleriyle zaman harcayacak vakti yok. Siyasilerin çekişmeleriyle sanayicilerin yatırım için büyümek için zaman kaybı yaşayacak vakti yok. Bizi korkularımız değil umutlarımız yer almalı. Bunu Türk halkı hak ediyor”

Şennur YILDIZ



