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Hayat veren proje

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Hayat veren proje
Gençlerin ilgisizliği nedeniyle öğrenci sayısı gün geçtikçe azalan Kız Meslek Liseleri’nin ‘giyim’ bölümlerini hareketlendirmek, eski cazibesine kavuşturmak için özel sektörün işbirliğiyle başlatılan proje, ilimizde de meyvelerini veriyor. 

MAKİNE VE KUMAŞ

“Meslek Liseleri, sektörlerle el ele” projesi kapsamında Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Singer /Paff firması giyim bölümünde kullanılmak üzere dikiş makinesi, Miss Kumaş da kumaş hediye etti.

Yaklaşık 3 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Singer/ Paff’ın ortaklaşa organizasyonunda başlatılan eğitim çalışmalarının önemli bir ayağı da ilimiz Yahya Kaptan Mahallesi'nde faaliyet gösteren Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 ay süren eğitim sonunda öğrencilerle bir araya gelen Singer/Paff ve Miss Kumaş yöneticileri arasında gerçekleşen samimi ve verimli iletişim sonrası öğretmen ve öğrencilere makas, kumaş, mezura ve çeşitli hediyeler de dağıtıldı. 

SEKTÖR YÖNETİCİLERİ OKULDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Singer-Paff Eğitim Koordinatörü İlknur Eşiz, Satış Müfettişi Hakan Eğinç, Bölge Satış Müfettişi Dinçer Gürsoy, Sanayi Grubu Satış Müfettişi Hakan Eğinç, Eğitim uzmanı ve koordinatörü Zeynep Şahin, Kıdemli eğitim uzmanı şefi Şerife Yıldız Avcı, Miss Kumaş Genel Koordinatörü Reşide Çubukçu’nun okula yaptığı ziyarette kapanmakta olan bölümün sektördeki önemi de anlatıldı.  Türkiye genelinde her yıl protokol gereği 5 okula 5’er adet Singer dikiş makinesini Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bağışlayan Singer/Paff, Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesine de dikiş makinesi hediye etti. Okuldaki etkinliğe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Doğan da katıldı.

GİYİM BÖLÜMÜNÜN ÖNÜNÜ AÇACAK
Singer-Paff Eğitim Koordinatörü İlknur Eşiz, “ Eğitimlerin amacı tükenmekte olan el sanatı, el becerileri, göz nuru dediğimiz ve kişiye özel tasarımı ve dikişleri yapılabilen gençlerimizin önünü açmak. Bu anlamda Meslek liselerimize konunun önemini bireysel yeterliliğin hayat boyu devamını sağlayacak, meslek edindirmenin temellerini meslek liselerinde atabilmektir”  dedi. Kurum temsilcileri, buluşmada giyim üretim teknolojisi öğrencilerine ve mesleklerini tanıma aşamasında olan 9. Sınıf öğrencilerine tanıtım programı sundular. 
Okul Müdürü Dr. Elif Yapıcı Kulaksız da, ülkenin 2023 hedeflerine ulaşması adına üzerlerine düşeni yapmaya kararlı olduklarını vurguladı, “Biz de bu bilinçle, sektör ile öğrencilerimizi bir araya getirerek ahilik sisteminin verdiği mesleki eğitim de etiği yaşatmak için elimizden geleni yapmalıyız” dedi. 

MÜLKEM’İN ÇABALARI 
Okulda kendi özel girişimleri ile öğrencileri ve başarılı sektörleri öğrencilerle bir araya getirmeye çalışan Giyim Üretim Teknolojisi Bölüm Başkanı Nurdane Mülkem de şunları söyledi:
“- Geçen yıl yapılan defilelerin öğrenciler üzerinde olumlu sonuçlar yarattı. Bu yıl ise sektör gezi ziyaretlerinin gündemde. Bunu daha da hızlandırıp, sektör temsilcilerini okulda öğrencilerle buluşturuyoruz. Bu projemiz ile öğrencilerimizin neler yapabileceklerini de görmüş olduk.”

Şennur YILDIZ

 


 

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