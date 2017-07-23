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HAYAT  ZATEN BİR TİYATRODUR...

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Zümrüt SEVİNÇ

Işıklar  kararır, perde açılır,

Yavaş  yavaş sahne aydınlanır.

Replikler uçuşur sessiz salonda,

Kostümler, şapkalar  rengarenktir.

Bedenlerini, seslerini  kullanan  insanları izlersiniz

pür dikkat.

Ruhunuz  usulca  yerinden  kalkar; sahnenin  ortasına

dalıverir.

Onlardan  birisinizdir  artık....

Ve  hayatı  oynarsınız.

Tiyatro  yaşamın  ta  kendisidir  aslında.

Her  ikisinde de; kimi  zaman kahkahalarla  güler,

Bazen de hüngür hüngür  ağlarsınız.

Umarsız  aşklar  yaşarsınız; ROMEO ve JÜLYET te olduğu  gibi.

Reşat  Nuri   YAPRAK  DÖKÜMÜ' nde  sizin ailenizi anlatmıştır sanki.

DON  KİŞOT ;  haksızlıklara  karşı başkaldıran protest  yanınızdır  belki.

NAZIM 'ın   KUVAYİ MİLLİYE  destanında ki şarışın  kurda  benzeyen, çakmak

çakmak  mavi gözlü  adam; mücadeledir, inançtır.

Tiyatro  birleştiricidir; hemde  mucizevi bir  şekilde  birleştirici.

Birbiriyle kavgalı  dargın  olanlar,

Kültürün  altı da  üstüde,

İktidardakinden, muhalefetine  her  insan,

Genç  yaşlı  orada  buluşuyor.

Hayat  ta  tiyatro  gibidir;

Dalga  geçer,  kara  mizah  yapar,

Sarsar  sizi, kendinize  getirir.

Tiyatro  özgürlüktür;

Düşünceleriniz, söyleyemedikleriniz  sahnede  dile  gelir.

Üniversite  yıllarımda  tiyatro  merakım yüzünden tiyatro  eğitimi  almıştım.

Yıldız  Kenter, Müşfik  Kenter  gibi  müthiş  hocalarım  oldu.

İnanılmaz  zevkli  günlerdi  benim  için.

Uzun  uzun  tekstleri  bir  çırpıda  yutardım.

Ancak  tercihimi  mesleğimden yana  kullandım  ve  hiç  tiyatro  yapmadım.

Hala  ne  zaman bir  oyun  izlesem; finalde  gözlerim  dolar, içim  burkulur.

Onlardan  biri  olabilirdim diye  geçer  aklımdan.

Sonra  sahne  kararır, perde  iner,

Oyuncular ve  seyirciler kendi dünyalarına  döner.

Alkışlar duvarlara  asılı  kalmiştır,

Replikler  sahnede uçuşur,

Ve  salon  boşalır,

Dışarısı  tiyatrodur...

En  geniş  sahnesiyle  yaşam  zaten  bir  oyundur...

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