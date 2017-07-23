HAYAT  ZATEN BİR TİYATRODUR...

Işıklar kararır, perde açılır,

Yavaş yavaş sahne aydınlanır.

Replikler uçuşur sessiz salonda,

Kostümler, şapkalar rengarenktir.

Bedenlerini, seslerini kullanan insanları izlersiniz

pür dikkat.

Ruhunuz usulca yerinden kalkar; sahnenin ortasına

dalıverir.

Onlardan birisinizdir artık....

Ve hayatı oynarsınız.

Tiyatro yaşamın ta kendisidir aslında.

Her ikisinde de; kimi zaman kahkahalarla güler,

Bazen de hüngür hüngür ağlarsınız.

Umarsız aşklar yaşarsınız; ROMEO ve JÜLYET te olduğu gibi.

Reşat Nuri YAPRAK DÖKÜMÜ' nde sizin ailenizi anlatmıştır sanki.

DON KİŞOT ; haksızlıklara karşı başkaldıran protest yanınızdır belki.

NAZIM 'ın KUVAYİ MİLLİYE destanında ki şarışın kurda benzeyen, çakmak

çakmak mavi gözlü adam; mücadeledir, inançtır.

Tiyatro birleştiricidir; hemde mucizevi bir şekilde birleştirici.

Birbiriyle kavgalı dargın olanlar,

Kültürün altı da üstüde,

İktidardakinden, muhalefetine her insan,

Genç yaşlı orada buluşuyor.

Hayat ta tiyatro gibidir;

Dalga geçer, kara mizah yapar,

Sarsar sizi, kendinize getirir.

Tiyatro özgürlüktür;

Düşünceleriniz, söyleyemedikleriniz sahnede dile gelir.

Üniversite yıllarımda tiyatro merakım yüzünden tiyatro eğitimi almıştım.

Yıldız Kenter, Müşfik Kenter gibi müthiş hocalarım oldu.

İnanılmaz zevkli günlerdi benim için.

Uzun uzun tekstleri bir çırpıda yutardım.

Ancak tercihimi mesleğimden yana kullandım ve hiç tiyatro yapmadım.

Hala ne zaman bir oyun izlesem; finalde gözlerim dolar, içim burkulur.

Onlardan biri olabilirdim diye geçer aklımdan.

Sonra sahne kararır, perde iner,

Oyuncular ve seyirciler kendi dünyalarına döner.

Alkışlar duvarlara asılı kalmiştır,

Replikler sahnede uçuşur,

Ve salon boşalır,

Dışarısı tiyatrodur...

En geniş sahnesiyle yaşam zaten bir oyundur...