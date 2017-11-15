Hayata Dönüş Derneği’nden Başkan Doğan’a ziyaret 

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın makamında oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Nezahat Erok, derneklerinin kuruluş amacını ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaret için konuklarına teşekkür eden Başkan Doğan, “Hayata Dönüş Derneğimiz hiçbir beklenti olmadan tamamen toplumun dezavantajlı kesimi için kafa yoran bir derneğimiz. Her zaman herkesin başına bir şey gelebilir. Bu tür olayların sonunda insanları başkalaştırmadan, hayatın içinde tutma hepimizin görevidir. Bazı suçlar, hatalar yapılıyorsa bunda toplumun sorumluluğu da var. Bunların telafi edilmesine hepimizin el vermesi gerekiyor. İzmit Belediyesi olarak STK’larla yaptığımız çalışmaları önemsiyoruz. Sizlere de her konuda elimizden gelen desteği veririz. Siz yeter ki gönüllülüğünüzü kaybetmeyin, takdir edilen bir iş yapıyorsunuz” dedi.

Hayata Dönüş Derneği Başkanı Nezahat Erok ve yönetim kurulu üyeleri Bahar Acar, Emel Acar, Adnan Sertel ve Sevinç Korkmaz, Başkan Doğan’a destek ve düşünceleri için teşekkür ettiler.