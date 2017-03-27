Hani bazen bu kadar da olmaz deriz ya, aynen öyle oldu...

Bugün tersimizden kalkmışız.

Her şeyi aleyhimize yaşadık.

Penaltı, penaltı değildi.

Hakem, rakip takım aleyhine faul verse, kimse yadırgamazdı.

Vermedi tabii...

Çünkü, hakem iyi niyetli değildi.

Kesin, art niyetliydi diyebiliriz.

Maçlar kazanılır kaybedilir, ancak bir gol yedik diye oyun disiplininden bu denli kopulmaz.

Bu büyük bir hata...

Penaltıdan sonra tamamen koptuk.

Neden?

Sonuç olarak iyi başladığımız bir maçı netice olarak çok kötü bitirdik.

Yazık oldu doğrusu...

Oysa rakiplerde puan kaybetmişti.

Tam kazanmamız gereken bir haftaydı.

Bu maçı aslında penaltı ve sonrası diye ayırmak gerekir.

Tamamen kontroldan yoksunduk.

Ne yaptığımızı bilemez hale geldik.

Bizi bir penaltının bu kadar etkilemesi hiç doğru değil.

Halbuki her şey istediğimiz gibi gidiyordu.

Hedefe yönelik paslar atıyorduk.

Defans ve orta alan oyunun hep içindeydiler.

Olumlu işler yapıyorlardı.

Her şey tıkır tıkır lehimize işliyordu.

Hakemin yanlış bir düdüğü koskoca Kocaelispor'u bitirdi.

Bu maçın analizi böyle olmalı.

Yanlış bir düdük çaldı ve HAYATIMIZ KAYDI...