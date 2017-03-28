‘’Hayatın her anında KO-MEK var’’

Türkiye’nin en büyük eğitim projelerinden biri olan KO-MEK uyguladığı başarılı projeler ile halk üniversitesi olmaya devam ediyor.

44 kurs merkezinde 315 farklı branşta meslek ve sanat eğitimi veren KO-MEK, hayata geçirdiği projelerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. 41 Burada alışveriş merkezi ile kursiyerlere unutulmaz bir gün yaşatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), “KO-MEK Hayatın İçinde Projesi’’ kapsamında kursiyerler ve aileleri buz pistine götürülerek unutulmaz bir gün yaşattı.

180 KURSİYER BUZ PATENİ YAPTI

Hayatın İçinde KO-MEK projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte kursiyerler kurs merkezlerinden alınarak 41 Burada alışveriş merkezinde bulunan buz pistine götürüldü ve gönüllerince eğlenmeleri sağlandı. Birçok kursiyerin çocuklarıyla geldiği buz pistinde uzun süre buz pateni yapan kursiyerler unutulmaz bir gün yaşadı. Kimi kursiyerin ilk kez buz pateni yaptığı projeye180 kursiyer katılarak hem stres attı, hem de güzel bir gün yaşamış oldu. Birçok farklı proje ile kursiyerlere meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra geziler düzenleyen KO-MEK, kursiyerlerin kişisel birikimlerinin artmasıyla birlikte sosyalleşmelerine de katkı sağlamış oluyor.

BİRLİK VE BERABERLİĞİN ADRESİ KO-MEK

“Hayatın içinde KO-MEK” projesinin amacı; KO-MEK’in sanat ve meslek eğitimi veren bir kurum olmasının yanında hayatın her anında kursiyerlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlaması. KO-MEK ile öğrenmenin sadece kurum içinde değil günlük hayatta da sürdürülmesi ve KO-MEK’te sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan kursiyerlere destek olunması. Ayrıca KO-MEK kursiyerleri arasında sevgi ve dayanışmanın pekişmesine ortam hazırlayarak unutmaya yüz tutan değerlerimizin pekişmesine katkı sağlamaktır.