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Hayatında ilk defa net gören bebek

Hayatında ilk defa net gören bebek
Emil isimli sevimli ufaklık hipermetrop olan gözlerine takılan gözlük sayesinde hayatında ilk defa net gördü.
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