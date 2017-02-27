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Hayatında ilk defa net gören bebek
Hayatında ilk defa net gören bebek
Emil isimli sevimli ufaklık hipermetrop olan gözlerine takılan gözlük sayesinde hayatında ilk defa net gördü.
27 Şubat 2017 Pazartesi 21:15
İzlenme: 399
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.