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Hayatını çocuklarına adadı

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Hayatını çocuklarına adadı
Dilovası ilçesinde eşi vefat eden ve 4 çocuğu ile 4 kardeşine kol kanat geren Muazzez Paliğa, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tüm kadınlara örnek oluyor. 

 Dilovası'nda mütevazi bir evde yaşayan Muazzez Paliğa, eşini kaybettikten sonra ikisi üniversitede okuyan 4 çocuğuna ve 4 kardeşine tek başına sahip çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi’nden hayata tutunmak için destek alan, gündüz bulaşık yıkayarak, öğleden sonra temizlik yaparak evini geçindiren Paliğa, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara kendilerine güvenmeleri halinde her şeyi başarabilecekleri mesajını veriyor.

"Çocuklarımı büyütürken kimseye muhtaç olmamak için, çok çalıştım"
Eşi öldükten sonra zorlukların yavaş yavaş başladığını ifade eden Muazzez Paliğa, ”Eşim vefat ettiğinde 4 çocuğumdan en küçüğü 1, en büyüğü 9 yaşındaydı. Herkes bana tek başına yapamayacağımı, evlenmem gerektiğini söyledi. Ben düşündüm ki; başka bir insan çocuklarıma asla bir baba olamaz. Çok mücadele verdim. Çalışmaya karar verdim. Çocuklarımı büyütürken kimseye muhtaç olmamak için” dedi.

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"Annem vefat ettikten sonra ne yapacağımı bilemedim"
Çeşitli yerlerde gece gündüz çalıştığını kaydeden Paliğa, ”Annem vefat ettikten sonra çalışamadım. Bir gün şimdiki milletvekilimiz, eski belediye başkanımız Cemil Yaman evime ziyarete geldi. Bana dedi ki Muzazzez, bundan sonra ne yapacaksın? Ben de ne yapacağımı bilmiyorum başkanım dedim kendisine. Kendisi de bir bakalım Allah büyük dedi. Birkaç gün sonra aradılar beni, işe aldık seni dediler. 7 senedir Dilovası Belediyesi’nde çalışıyorum. Allah razı olsun” diye konuştu:

"Onları kimseye muhtaç etmemek için çabalıyorum"
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de kendisine destek olduğunu ifade eden Paliğa, ”İki çocuğum üniversitede okuyor. Diğerleri de lise öğrencisi. Onları kimseye muhtaç etmemek için çabalıyorum. Büyük çocuğum şu anda üniversite son sınıfta. Ayrıca 4 kardeşim de yanımda. Küçük kardeşimi okuttum. Bir kardeşimi de evlendirdim Allaha şükür” açıklamasını yaptı.

"Ben iki işte değil, dört işte de çalışırım"
'Kadınlarımız yeter ki kendilerine güvensin’ diyen Paliğa, ”Benim gibi birçok eşi vefat etmiş kadın var. Çoğumuz farkına varamıyoruz. Yeter ki istesinler, yeter ki zamanları olsun. Ben iki işte değil, dört işte de çalışırım. Kimseye muhtaç olmak istemiyorum demek lazım” ifadelerini kullandı.

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