1. Aklınız varsa evlenmeyin insanları "sen niye evlendin abi o zaman" dediğinizde şaşmaz bir şekilde "biz yaptık bir hata, aynısını sen de yapma" diye cevap veren adamdır aynı zamanda. Kendisi evlenmiş, çocuk yapmış, hayatını yoluna koymuş, akşam eve gidince yemeği önüne gelen, çamaşırları yıkanan, ütülenen, hafta sonları pikniğe giden, düzenli bir cinsel yaşamı olan bu adam ister ki başkaları bunlardan istifade edemesin, evlenip bir yuva kurmasın. Yahu madem bu kadar pişmansın, milleti evlendirmemek için elinden geleni yapıyorsun hala ne bok yemeye evlisin sen? boşan o zaman, ama yok, bunu dediniz mi cevabı yine hazırdır "çocuk olmasa..." bunlara itimat etmeyin arkadaşım. evlenen her erkek evliliği yermek gibi bir yükümlülüğe sahip sanki. Adam evleneli daha 2 ay olmuş, arkadaşına "sen sakın evlenme" diyor. Sanırsın evlenmeseydi dünya seyahatine çıkacaktı, her gün başka bir kadınla birlikte olacaktı, hayallerinin peşinden koşacaktı bana.

Belki pek çoğuyla karşılaştınız, belki hiçbirini henüz tanımıyorsunuz. Ömrünüz boyunca hayatınızın bir noktasında mutlaka karşılaşacağınız insan tipleri.