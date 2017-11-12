HAYATTA HERKES HAK ETTİĞİNİ YAŞAR

Bir adam ve oğlu ormanda yürüyüş yapıyorlarmış. Birden çocuğun ayağı takılıp düşüyor ve canı yanıp ''AHHHHH'' diye bağırıyor.

İleride bir dağın tepesinden ''AHHHHH'' diye bir ses geliyor ve şaşırıyor.

Merak ediyor ve

- ''''Sen kimsin?'''' diye bağırıyor. Aldığı cevap ''Sen kimsin?'' oluyor.

Aldığı cevaba kızıp - ''''Sen bir korkaksın!'''' diye tekrar bağırıyor. Dağdan gelen ses ''Sen bir korkaksın!'' diye cevap veriyor.

Çocuk babasına dönüp

- ''''Baba ne oluyor böyle?'''' diye soruyor.

- ''''Oğlum'''' diyor babası, ''''Dinle ve öğren!'''' ve dağa dönüp ''''Sana hayranım!'''' diye bağırıyor. Gelen cevap ''''Sana hayranım!'''' oluyor. Baba tekrar bağırıyor, ''''Sen muhteşemsin!''''Gelen cevap; ''''Sen muhteşemsin!''. Çocuk çok şaşırıyor, ama halen ne olduğunu anlayamıyor. Babası açıklamasını yapıyor:

- ''''İnsanlar buna yankı derler, ama aslında bu bir yaşamdır. Yaşam daima sana senin verdiklerini geri verir. Yaşam yaptığımız davranışların aynasıdır. Daha fazla sevgi istediğin zaman daha çok sev! Daha fazla şefkat istediğinde, daha şefkatli ol! Saygı istiyorsan insanlara daha çok saygı duy. İnsanların sabırlı olmasını istiyorsan sen de daha sabırlı olmayı öğren. Bu kural yaşamımızın bir parçasıdır, her kesiti için geçerlidir.''''

Yaşam bir tesadüf değil, yaptıklarınızın aynada bir yansımasıdır.



Herkes kendi tercih ettiği şekilde yaşar. Ama siz yine de bu hayat derslerine bir göz atın. Belki de aşağıda sıraladıklarımdan kötü giden hayatınızı iyiye çevirebilecek bir ipucu vardır.

* İyice tanımadan hiçbir insana bağlanma.

* İyice soruşturup diğer insanların da haklı olabileceğini düşün.

* Seni takmayanı sende takma.

* Güvenmediğin biriyle asla arkadaşlık etme.

* Yalanını yakaladığın kişinin düzelebileceğini sakın düşünme.

* İnsanlara doğru değer ver, haketmeyenlere asla.

* Kimseye yalvarma.

* Asla dönüp de arkana bakma,bırak geçmiş geride kalsın.

* Sır tutmasını bil.

* Dostlarının yeri ayrı, arkadaşının yeri ayrı. Arkadaşın için dostlarını, dostların içinde arkadaşını satma.

* Hakettiğin sevgiyi alamadığın da, kendini üzme sorun sen değilsin.

* Kimsenin lafıyla dolduruşa gelme, ama aklının bir köşesinde de tut.

* Seni sevenlerle kullananları iyi ayırt et.

* Seni dinleyip anlamaya niyeti olmayanlarla tartışma.

* Emrivaki oluşturulan dostlukları kabul etme.

* Eğer verdiğin o kişide kalmıyorsa ona ikinci bir sır şansı verme.

* Dostun olacak insanları bazı kriterlere göre belirle.

* Kendini öven insanlardan kaç.

* Karşındakine güvenmiyorsan, doğruyu söylediğini varsayma.

* Kendine saygını yitirmene neden olacak hiçbir şey yapma.

* Sorunun olduğunda insanlar sana zaman ayırıp seni dinliyorlarsa onların öğütlerini gözardı etme.

* Göz göre göre su birikintilerine taş atma, mutlaka üzerine sıçrar.

* Gözyaşlarının değerini bil. Onları haketmeyenler için harcama.

* Sana bahşedilen zekayı kullanmayarak Allah''a hakaret etme!

* Senin zekana inanan insanları hayal kırıklığına uğratma.

* Dışarıdaki güneşe bakıp gülümse ve önünde koskocaman bir gelecek olduğunu unutma.

* Dostluğunla yetinmeyenler için hiçbir fedakârlık yapma.

* İnsanları kaybediyorsun diye ağlayıp sızlama, ama kazandığın insanların değerini bil.

* Kimseye taşıyabileceğinden fazla değer verip bununla övünmesine fırsat verme.

* Güvenmediğin kimseye aleyhine kullanılabilecek hiçbir koz verme.

* İstediğini almak için asla duygu sömürüsü yapma.

* Sana duyulan sevgiyi ve güveni istismar etme.

Herkese iyi pazarlar



