Haydi bakalım, hayırlısı

Kocaelispor’un hangi grubu düşeceği merak konusuydu. Kuralar çekildi. Genel kanı ne zor, ne kolay, orta şekerli bir gruba düştük. Tabi bu değerlendirme kağıt üzerindeydi. Lig başladıktan, rakiplerin durumunu, kendi gücümüzü gördükten sonra nasıl bir gruba düştüğümüzü anlayacağız. Bir başka merak, maç takvimi yani fikstür.

İÇERİDE OLSUN, TEKİRDAĞ OLMASIN

Bugün çekilecek fikstür ve hangi hafta kiminle oynayacağımız belli olacak. Nasıl olsa herkesle ikişer kere oynayacağız, ya önce ha sonra ne fark eder diyenler olsa da, maç takvimi ödemlidir. Örneğin ilk hafta içerde dişine göre bir rakibi çekmek avantajdır. Açılışı galibiyetle yapan üstüne dışarıdan da puan ya da puanlar getirirsen, iyi bir başlangıç yapmış olur, moral ve özgüven kazanırsın. Geçen sezon ilk maç için içerde Tekirdağspor’u çok istemiştik. Kısmet bu ya, kuradan onlar çıktı. Bu sezon ilk hafta içerde olsun isteriz de rakibin Tekirdağ veya Karacabey olmasını arzu etmeyiz.

ÇAĞRI ALPASLAN’IN ELİ UĞURLUDUR

Nedeni malum, ilk iç saha maçı taraftarımız cezalı. Tekirdağ ve Karacabey gibi bizim için anlamlı maçları taraftar desteğinden yoksun oynamak, çok kötü bir kura olur. İnşallah böyle bir durumla karşılaşmayız. Benim içimden açılış maçı için Sultanbeyli Belediye geçiyor. Bakalım hayırlısı. Kulağımız saat 15.00’ten itibaren TFF’nin Riva Tesisleri’nden gelecek bilgilerde olacak. İlk olarak 2.Lig çekilecek. 3.Lig’de de en son bizim gruba sıra gelecek. 15.30’u bulur bizim maç programının belirlenmesi. Çağrı Alparslan’ın eli uğurlu sayılır, grup kurası fena değildi. Fikstürde de iyi bir kura çeker inşallah. Diğer temsilcilerimiz Kocaeli Birlik, Gölcükspor ve Darıca G.B için de hayırlı kuralar temenni ediyoruz.

Metin Peken’e üzüldüm

Dile kolay 31 yıldır Gölcükspor bünyesindeydi Metin Peken. Dile kolay tam 11. 5 sezon Kırmızı-Siyahlı formaya hizmet etti. Sanıyorum ki kulüp tarihinin rekorudur. Çok maçını izlemişimdir. İstikrarlı, başarılı bir savunma oyuncusuydu. Bildiğim kadarıyla iki sezon topu çizgiden çıkartıp takımını ipten almıştı. Futbolculuğun ardından altyapıda antrenörlük yaptı. Uzun süreli olarak koordinatör olarak görev aldı. Emin değilim ama 2 veya 3 kez, A takım teknik direktörü istifa edince geçici süreyle 3.Lig’de çalıştı. Her gelişinde iyi işler çıkardı. Kendini ispat edince bir sezona onunla başlandı, sonra yeniden aşağıya döndü.

SÜRPRİZ GELİŞME

Metin Peken gözünü açtığı, ömrünü geçirdiği Gölcükspor’un emrindeydi. Nerede görev verilirse verilsin en iyisini yapmaya çalıştı. Aşağıdan yukarıya çıkınca nasıl böbürlenmediyse, yukarıdan aşağıya inmeyi de yadırgamadı. Çünkü onun için önemli olan Gölcükspor’a hizmet edebilmekti. Bunun bir parçası olmak ona her zaman mutluluk verdi. Bu sezon öncesinde adı A takım teknik direktörlüğü için geçti. Ancak yönetim malum Ramiz Soydaş’ı tercih etti. Metin Peken’in altyapı koordinatörlüğüne devam etmesi bekleniyordu ki, sürpriz, şok bir gelişme yaşandı. Geçen hafta yeni yönetimin altyapıdan sorumlu isimleriyle bir araya gelen Metin Peken, oluşan fikir ayrılığının ardından görevini bıraktı.

KİBARCA GİT DENİLMİŞ

Doğrusu haberi alınca üzüldüm. Metin Peken, Gölcükspor altyapısıyla özdeşleşmiş, işini severek yapan biriydi. Ancak kulüplerle özellikle yönetim değişikliği sonrasında bu gibi durumların meydana gelmesi de doğaldır. Yönetim farklı bir ekiple çalışmak isteyebilir. Ancak bunu kırmadan dökmeden yapmak gerekir. Belli ki Peken ile yolları ayırmak istemişler. Anladığım kadarıyla sevgili Metin Peken, yöneticilerle yaptığı görüşmede bu mesajı almış olacak ki, gereğini yapmış. Ona da yakışan buydu. Keşke yönetim en başta niyetini belli etse, Metin Peken’e teşekkür etseydi. Peken bunu saygıyla karşılardı. Bırakmasını istemek veya beklemek, kibarca git demek şık olmadı. Bunca yıl kulübe yürekten hizmet eden birine bu yapılmamalıydı.

GÖNÜL BİRLİKTELİĞİ VAR

Sevgili Metin Peken’in yöntemle ilgili kişilere bir kırgınlığı veya kızgınlığı olabilir ama Gölcükspor’a karşı bir tavrı söz konusu olamaz. Sonuçta 31 yıllık bir birliktelik söz konusu. Kendisinin de söylediği gibi Metin Peken’i Metin Peken yapan Gölcükspor’dur. Aynı şekilde Metin Peken’in Gölcükspor’a hizmetleri büyüktür. Sonuç olarak Gölcükspor ile Metin Peken, etle tırnak gibidir, gönülden birbirlerine bağlıdır. Hiçbir karar bu gerçeği değiştiremez, Metin Peken Gölcükspor’a veda edemez. Tek bir gerçek vardır ki, Metin Peken, ömrü oldukça Gölcükspor’un hizmetinde, emrindedir.

Nuri Adıgüzel’den bir veda, bir merhaba

Son dönem altyapı antrenörü olarak adı öne çıkan, yaptığı başarılı çalışmalarla fark yaratan isimlerden biri Nuri Adıgüzel. Suadiyespor’da başladığı kariyerini Şirinspor, Güneşspor, İzmit G.B ve Arslanbey Organize Sanayispor’da sürdürdü. Geçen sezonu ise Sarımeşe Belediyespor’da geçirdi. Görev yaptığı her kulüpte izler bıraktı. Nuri Adıgüzel’in yeni sezondaki adresi Gölcük Karadenizspor. Malum Karedenizspor altyapıda kentin yükselen değeri, markasıydı. Böylesi başarılı, üretken bir antrenörü bünyesine alarak teknik kadro anlamında gücünü güç kattı. Sevgili Nuri Adıgüzel dün sosyal medya hesabından bir veda, bir merhaba mesajı paylaşmışmış.

İŞTE O MESAJ

“Veda vakti, kavuşma vakti ne yazsam bilmiyorum. 1 sezon emek verdiğim 9 kategoriye katıldığımız bana çok değer katan Sarımeşe Belediye Spor kulübü değerli oyuncularım, hep yanımda olan bende her zaman çok güzel yeri olan başkanım BÜNYAMİN Sungur’a BÜLENT SUNGUR hocama, YASİN kardeşime, MEHMET abiye, ALİ NEMLİ, KENAN KURT abilerime, varlıklarıyla bana gerçekten olumlu katkıları olan Sarımeşe halkına sonsuz teşekkürler. İyi ki oraya gelmişim. Her kavuşma ayrılıkla başlar. Dün itibariyle Gölcük Karadeniz ailesine katıldım. Allah utandırmasın. Hakkımızda hayırlısı olsun. Beni unutmayın. Ben sizi unutmayacağım. Bir yerlere gelip insanlara faydam olursa, bu pastada emeğiniz çok. Sizleri seven evladınız”