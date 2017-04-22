Haydi Birlik, Play-Off aşkına

2.Lig’deki tek temsilcimiz Kocaeli Birlikspor Play-Off mücadelesinde yarın (pazar) kritik bir maça çıkacak.

Lider İstanbulspor’u ağırlayacak olan Kırmızı-Siyahlı ekibimiz kazandığında belki de ilk 5’i garantileyecek, aksi sonuçlarda işi tehlikeye atacak. Temsilcimizde kırmızı kart cezalısı Emre Balak yok. Teknik sorumlu Fatih Akyel lideri yenebilecek güç ve inançta olduklarını söyledi. Alparslan Türkeş Stadı’nda oynanacak ve saat 15.30’da başlayacak maçı Tolga Özkalfa yönetecek.

Temsilcimiz ilk maçı 1-0 kaybetmişti. Birlikspor’un Play-Off yarışındaki rakiplerinden Keçiörengücü günü düşme potasındaki Fethiye deplasmanında geçirecek. Sivas Belediye ise evinde Nazilli Belediye ile karşı karşıya gelecek. Keçiörengücü Fethiye’de kaybederse temsilcimize Plaşy-Off’u garantilemek için beraberlik bile yetiyor. Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz yarın (pazar) her zamankinden daha fazla taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi, çağrıda bulundu.