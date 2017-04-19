Haydi çocuklar, festivale

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 9’uncusu düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali bu yıl, 21-23 Nisan tarihleri arasında 41 ülkeden bin çocuğu katılımı ile gerçekleşecek.

Gala dahil tüm etkinlikler Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapılacak. Festival kapsamında; yüz boyama, cam boncuk, uçurtma bilim ve kukla gibi hem eğlendirmeye hem de öğretmeye yönelik 70’e yakın atölye kuruldu. Festival etkinlikleri 3 gün süresince 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, Antikkapı’daki basın toplantısında bu yıl 9’ncusu yapılacak 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festival programını açıkladı. Basın toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz da katıldı.

23 Nisan’ı bayram tadında kutlamak ve dünya çocuklarının yüreklerine dostluk, kardeşlik ve barış tohumlarını ekebilmek amacıyla dünya çocuklarını Kocaeli’nde kentimizin çocukları ile buluşturacaklarını belirten Büyükakın, “Çeşitli nedenlerle Türkiye’ye korkuyla endişeyle gelen çocuklar; ülkelerine döndüklerinde kanaatlerini değiştirmiş ve ülkelerinde Türkiye’nin elçisi olmuşlardır. Dünya’ya, Kocaeli’den ses vermemiz, istikrarla 9’ncusunu düzenlemiş olmamız, çocukların ailelerin de yanında kalması çok anlamlı. Etkinliği her safhasında destek olan Milli Eğitim ve çocukları evlerinde misafir eden aileler olmasa etkinlik amacına ulaşamaz” dedi.

BİLİM VE ÇOCUK TEMALI

Etkinliklerin her yıl farklı temalarda yapıldığını bu yıl “Bilim ve Çocuk” temalı gerçek bir çocuk bayramı olacağını belirten Büyükakın, emeği geçen, özveriyle çalışan arkadaşlarına teşekkür etti. Büyükakın, Abdullah Köktürk’ün başkanlığı döneminde Bekirpaşa Belediye Meclis Üyesi olan ve bu festivalin mayasının atılmasında katkıları olan Rıdvan Sarıoğlu’nu rahmetle andı.

İl Milli Eğitim Müdürü Çelik, ilimiz için hayırlı olması dileğinde bulundu; “Çocuklara yatırım, geleceğe yatırım yapmaktır. Dünyayı bu çocuklar yönetecek. Ülkemize geçmiş yıllarda gelen yabancı çocuklardan merhum Rıdvan Saroğlu ile için çok güzel mesajlar geldi. Biz şanslıyız; böyle bir belediye ile çalışıyoruz. Katkıları ile eğitimde ivme yakaladık. Okul Müdürleri öğretmenler ve öğrenci velilerine ve tüm illere duyurulmasında katkıları olan basın mensuplarına da teşekkür ediyoruz.” dedi.

BUGÜN KORTEJ VAR

23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali bugün saat 14.30’da geleneksel kortej yürüyüşü ile başlayacak. Misafir ülke çocukları Saat Kulesi Atatürk Heykeli önünden başlayıp Yürüyüş Yolu üzerinden belediye hizmet binasına kadar yürüyerek halkı selamlayacak. Belediye binası önünde Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile tanışacak, karşılıklı hediyelerini takdim edecekler. Ülke grupları aynı gün sosyal sorumluluk kapsamında Tıp Fakültesi Onkoloji Bölüm, Gündoğdu Rehabilitasyon Merkezi, Symbol, 41 Burda ve Outlet olmak üzere 5 ayrı bölgede çocuklar için 15’er dakikalık gösteriler yapacak.

41 ülkeden 1000 çocuğun katılacağı festivale bu yıl Yunanistan ilk kez katılacak. 21 Nisan Cuma günü 14.00’te Çocuk ve Bilim Fuarı’nın resmi açılışı gerçekleştirilecek. Tüm ülke gruplarının katılacağı organizasyonda Akın Soft (İnsansı Robot) gösterisinde Robotlar selamlama konuşması yapacak. Ülke gruplarının gösterilerinin yer alacağı festivalde, Türkiye’nin ilk transformersı olan arabadan robota dönüşen Letrons’u fuara gelecek.

22 Nisan Cumartesi günü 10.00-18.00 saatleri arasında gün boyu atölye çalışmaları, alan etkinlikleri, bilim şovlar, okul gösterilerinin yer alacağı etkinlikte 13.00’ten itibaren çocuklar, sokak hayvanlarını yuva olması için Veteriner Şube Müdürlüğü’nün etkinlik alanında hayvan barınaklarını boyayacaklar. Sekapark’ta festival pikniği yapılacak.

Festivalin en büyük ve önemli ayağı zeka oyunlarının yer alacağı Beyin Olimpiyatları Türkiye’de ilk kez kentimizde yapılacak. Türk Beyin Takımı Dünya Zeka Oyunları Federasyonu Türkiye Temsilciliği ve İzmit Bilsem de destek veriyor. Farklı illerden 83 adet Bilim ve Sanat Merkezi’nden çocuklar yarışacak. Ödül töreni Gala programında gerçekleşecek. 23 Nisan Pazar günü Gala programı saat 17.00’de başlayacak. Her ülke kendi milli oyunlarını sahneleyecek.