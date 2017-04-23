Haydi çocuklar, Play-Off aşkına

Son iki haftaya geldik. Darıca G.B’den sonra Kocaelispor, Kocaeli Birlik ve Gölcükspor’dan Play-Off bileti bekliyoruz. Kocaelispor ile Birlik işi bugün bitirebilir. Tüm temsilcilerimize yürekten başarı dileyerek ayrıntılara geçiyorum.

İKİ EKSİĞİMİZ VAR

Kocaelispor, Erzincanspor’a konuk olacak. Sakatlığı süren Hamza ile hem cezalı, hem de kadro dışı kalan Kadir Gezer bugün yok. Hamza’nın Play-Off’a yetişmesini bekliyoruz. Kadir Gezer’in yokluğuyla ilgili özellikle Play-Off’lardaki zorlu maçlarda sıkıntı yaşayacağımız endişesi taşıdığımı da belirtmek isterim. İki bekimizin malum alternatifi yok. Bu yüzden genelde teknik ekip takımın jokeri Ali Keten’i oralara çekip, Kemal’e savunmanın göbeğinde yer veriyordu. Ta ki, Sancaktepe maçına kadar. Ümit Hoca, liderle oynanan maçta savunmanın ortasında problem olabilir diye Ali Keten’i asıl yerinde tutup, sağbekte Kemal’e şans verdi.

OZİ KENARA, ÖZGÜR SAHAYA

Kemal belki de ilk kez burada oynuyordu. Rakibin o kanadında etkili bir isim olunca, Kemal zorlandı, bocaladı. Golü de oradan yedik. Ümit Hoca bu tablonun ardından eskiye dönebilir diye düşünüyorduk ki, hafta içi taktik antrenmanlarında Kemal’in sağbekte denendiğini gözledik. Büyük olasılıkla bugün savunmanın sağında Kemal ile başlayacağız, olmazsa ilerleyen dakikalarda Ali Keten’in oraya çekilmesi söz konusu olacak. Yine taktik idmanlarından gelen bilgiler, Ümit Metin Yıldız’ın Oğuzhan’ı kenara alıp tek forvet olarak Sinan’ı sahaya süreceği, arkasında ise Özgür’ü oynatacağına yönelik. Şu bir gerçek ki, Oğuzhan ileride, Sinan arkasında olmuyor. Çok kez denedik tutmadı.

ŞENOL MU, SÜLEYMAN MI?

Israr etmenin bir anlamı, faydası yok. Oğuzhan tek forvet, Sinan sağ açıkta olabilir, böylece en golcü ikiliyle başlamak düşünülebilir miydi? Olabilirdi mutlaka ama Ümit Hoca Özgür’ü forvet arkasına monte etmeyi düşünmüşse kararına saygı duyacağız ve inşallah iyi olur diye bekleyeceğiz. Bu durumda kenarda sağlam bir hamle oyuncumuz bulunacak. Mehmet Beylerbeyi maçında son maçta umut olarak sahaya sürüldü ama etkisiz kaldı, sağ açıkta Burak Özbakır’ı göreceğiz büyük olasılıkla. Solda Şenol ile mi, Burak Süleyman ile mi başlarız bilemiyorum. Son maç Şenol bekleneni veremedi, Süleyman ikinci yarıda hücuma biraz hareketlilik getirdi. Sanki Süleyman bir tık önde gibi.

RAHAT TAKIM TEHLİKELİDİR

Rakibe bakalım. Erzincanspor sezonu üst lig parolasıyla başlamış, ciddi paralarla kadro oluşturmuştu. Şampiyonluk iddiasından çok erken uzaklaştılar, Play-Off şanslarını da üç dört hafta öncesinde yitirdiler. Grubun iddia ve endişesi olmayan 4-5 takımından biri. Prestij ve klasmanda iyi bir yer edinmek istiyorlar. Rahat çıkacaklar maça. Ben hep bu konumda olan takımlardan çekinmişimdir. En yakın örneği Kozan İzmit’e çok rahat geldi, puanı alıp gitti. Rakip nasılsa havlu atmış, fazla asılmayacaktır diye düşünmememiz, asla rehavete kapılmamamız gereken bir maç. Futbolun ciddi bir iş olduğunu, hiçbir maçın oynanmadan kazanılmayacağını aklımızdan çıkarmayalım.

ANKARA DEMİR İLE EŞLEŞMEMEK

Bugün önceliğimiz kendi maçımızı kazanıp işi son haftaya bırakmadan bitirmek. . İnşallah bir aksilik olmaz üç puanı alır Erzincan’dan Play-Off biletiyle döneriz. Tabi diğer olasılıkları da düşünmek durumundayız. Bunun için de kulaklarımız Gölcük- Bayburt ve Kozan-Çorum Belediye maçlarında olacak. Gölcük evindeki maçı kazanamazsa, alacağımız bir puan bize yetecek. 2 puan gerimizdeki Çorum’un Kozan’da kazanabileceğini sanmıyorum. Dolayısıyla ligi dördüncü sırada bitirme olasılığımız yüksek. Üçüncü olsak da fark etmez. En formda takımın Ankara Demir olduğunu düşünürsek, Play-Off ilk turunda bu ekipte eşleşmemek avantaj olacak.

BİRLİK İÇİN BİR PUAN BİLE DEĞERLİ

Diğer temsilcilerimizin maçlarına gelirken. 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlik bitime 2 hafta kala Play-Off için büyük bir avantaj yakalamış durumda. İpler temsilcimizin elinde. Keçiörengücü iki maçını kazansa bile bize 4 puan yetiyor. Ki, Ankara ekibinin özellikle bugün ateş hattındaki Fethiye’den hasarsız dönebileceğini sanmıyorum. Birlikspor’un da lider İstanbul karşısında işi çok zor. Lider, Amed Sportif’in nefesini ensesinde hissediyor, olası puan kaybında tahtı yitirmek var. Kıyasıya bir mücadele bekleniyor. Birlikspor için bir puan bile değerli olabilir. Kim bilir belki de temsilcimiz bugün Play-Off’u garantileyebilir. Bugün temsilcimizin dolu ve coşkulu tribüne ihtiyacı var. Körfez halkı, futbolseverler tribünlerdeki yerlerini almalı.

GÖLCÜK, PLAY-OFF HATTINA ÇIKABİLİR

Gölcükspor bu iş bitti, bu sezon da umutlar gitti derken, Karacabey’deki müthiş galibiyetle adeta geri döndü. Sadece 2 puanlık dezavantaj söz konusu ki, kapatılabilir. Bugün ligin rahat takımı Bayburt’u yenebilirlerse belki de son haftaya Play-Off hattında girebilirler. Kulaklar Çorum maçında olacak. Hayırlısı. Darıca G.B lig ikinciliğini kovalıyor. Bugün 12 Bingöl deplasmanında, can derdinde olan bir rakiple oynayacaklar. Çok zor bir 90 dakika olacak. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak? Derincespor veda turlarına, evindeki Pazar maçıyla devam ediyor. Maçın ateş hattındaki rakip açısından büyük önemi bulunuyor.

Bugünkü sonuçlar gönlümüzce olsun. Tüm islam aleminin, Müslüman kardeşlerimizin Miraç Kandilini, çocuklarımızın bayramını kutlayarak noktayı koyuyorum.