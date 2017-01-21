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Haydi Gebzespor Play-Off için

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Haydi Gebzespor Play-Off için
BAL’da bu sezon şampiyonluk yarışı yapan tek takımımız olan Gebzespor, 14’üncü hafta maçında sahasında lider Ergene Velimeşespor ile karşılaşacak.

Bir maçı fazla rakibinin 3 puan gerisinde bulunan Mor-Beyazlı ekip, kazanıp yarışa ortak olmak istiyor. Gebze Aleattin Kurt Stadı’ndaki karşılaşma 14.00’te başlayacak.

SEYİRCİ REKORU BEKLENİYOR
Ligin ikinci yarısı öncesinde hem teknik heyetinde, hem de futbolcu kadrosunda değişime giden Gebzespor, H.Yıldızspor galibiyetiyle lider Ergene Velimeşespor ile arasındaki puan farkını 3’e indirip, şampiyonluk yarışında umutlandı.  Bugün sahasında Ergene Velimeşespor ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Mor-Beyazlı ekip, taraftarının desteği ile galip gelmek istiyor. Gebzespor camiası bir haftadır bu maçı bekliyor, yapılan kampanyalarla spor severler bu karşılaşmaya davet edildi, 20 bin kişilik Gebze Alaettin kurt Stadı’nın tamamen dolması bekleniyor.

ÇAYIROVASPOR SAHASINDA H.YILDIZSPOR DEPLASMANDA
BAL 12.Grup’ta yer alan diğer temsilcilerimizden Çayırovaspor, günü evinde oynayacağı Bozüyük Vitra maçı ile geçirecek. Ligin ilk yarısının ilk haftasında Kartal Bulvarspor ile oynayacağı karşılaşma 25 Ocak Çarşamba gününe ertelenen Çayırovaspor, ligin ikinci yarısına Bozüyük Vitraspor maçıyla start verecek. BAL’da ki bir diğer temsilcimiz Hereke Yıldızspor da çok kritik bir karşılaşmaya çıkıyor, ilk maçta sahasında 4-1 yenildiği Uzunköprüspor ile karşılaşacak. İki maçında başlama saati 14.00 olarak açıklandı.
 

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