Haydi herkes İzmir’e

Bay geçtiğimiz haftanın ardından herkesin İzmir’deki Altay maçına kilitlendiği bu süreçte Altay maçını daha da önemli kılacak olan bir hafta içi mesaimiz oldu. Rakip düşme korkusunu derinden hisseden Kartalspor’du. Ligin ilk maçında deplasmanda zorlanmadan geçtiğimiz Kartalspor, İzmit’e çok zor bir durumda geldi. Planları önce direnip oyunu 0-0'da tutup sonra da bizim açıklarımızdan faydalanmaktı. Bayburt’ta kazanan 11'den iki isim değişmişti. Takımın değişmezi Murat Başak yeniden yerini aldı ayrıca Burak Özbakir da bir diğer 11’ de başlayan isimdi. Cezalı Sefa ve kaptan Hamza da bugün kadroda yer almadılar.

Gözler İsmetpaşa’da, kulaklar ise Bayburt ve Van’da olarak maça başladık. Kartal henüz ilk dakikalarda oyunu ağırdan almaya başlayınca yine bizi zorlu dakikaların beklediğini anladık. Kenarda Özbakır'ın hareketli başladığını gördüm, ilk yarım saatte oyunun hakimiyetini aldık hatta bir pozisyonda Kartal savunması son anda topu çizgiden çıkardı. Rakibi oyunun sahasına yığdık derken dakika 34’te savunmamızın arkasına harika sarktılar ve kaleci ile karşı karşıya pozisyonda inanılmaz bir gol kaçırdılar. Bu bize uyarı oldu. Ne yazık ki ilk yarıyı gol atamadan tamamladık, ve yalnızca bir net gol pozisyonu bulabildik. Mesut’un yokluğu o kadar çok hissedildi ki.

İkinci yarıya çok istekli başladık, dakika 51’ de Oğuzhan'ın ceza yayından düzgün şutu direkten döndü. Bizden yarım saat önce başlayan maçlarda Altay ve Sancaktepe’nin zorlu deplasmanlardan kayıpsız dönmesi bizim için bu maçı olmazsa olmaz bir hale getirdi. Dakikalar 60 olduktan sonra Kartal’a da bir güven geldi, orta sahadaki sahipsiz topların tamamını kaybettik diyebilirim. Bu da hücuma çıkışı zorlaştırdı. Dakikalar 71'i gösterince inanılmaz bir an yaşandı kale ağzında, golü atmak üzereyken rakip tarafından çekilerek Oğuzhan indirildi ancak hakem penaltıyı vermedi. Ardından yine zaman geçirmelerle bir puan almak isteyen bir Kartal'ı izledik. Dakika 76’ da bir anda saha karıştı, istenmeyen anlar yaşandı. Sinan Pektemek kırmızı gördü. Ciddi bir şok yaşadık ancak dakika 79 ‘da oyuna sonradan giren Özgür'ün savunmaya da çarpan şutu ile golü bulduk, inanılmaz bir sevinç yaşadık. Kalan dakikalarda da skoru korumayı çok iyi bildik ve çok şükür çok zor maçta 3 puanı almayı bildik. Pazar günü tüm İzmit'in İzmir'e akmasını bekliyoruz. İnşallah şampiyon olacağız.