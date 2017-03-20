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Haydi Karamürsel İ.Y, 1.Lig aşkına

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Haydi Karamürsel İ.Y, 1.Lig aşkına
Erkekler voleybolda 2.Lig finalleri yarın Ankara’da başlıyor.

Temsilcimiz Karamürsel İ.Y Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu’ndaki heyecanda ilk maçını saat 16.00’da Artvin Arhavi ile oynayacak. Artvin temsilcisi en iyi üçüncü kontenjanından gruptan çıkmış, yarı finalleri de geçerek adını finallere yazdırmıştı. Siyah-Beyazlı ekibimizin dişine göre olan rakibini yenip açılışı mutlu yapması bekleniyor. Gruptaki diğer maçta Şanlıurfa Haliliye ile Alanya Belediyespor karşılaşacak.

BAŞKAN ERDOĞAN İNANÇLI

Bu maçın başlama saati 18.00 olarak açıklandı. Ankara’daki finallerde 8 takım 4’erli iki grupta mücadele edecek. Tek devreli lig esasına göre üç gün sürecek finallerde gruplarında ilk 2’ye giren 4 takım 1.Lig’e yükselecek. Karamürsel İ.Y Başkanı Muharrem Erdoğan, başkentten 1.Lig kupasıyla dönmek istediklerini söyledi, “Teknik ekibimize, sporcularımıza sonsuz inanıyor, güven duyuyoruz. İnşallah bu yolun sonu 1.Lig olacak” dedi.

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