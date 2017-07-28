Haydi kongreye

51 yıllık tarihimizde bugün 80’nci kongre için Dolphin AVM’deki Yunus Emre Nikah Salonu’nda toplanacağız. En başından kongrenin Kocaelispor ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum. Bizim kongreler öncesinde genelde bir belirsizlik olur. Liste çıkacak mı, çıkmayacak mı, kimler aday olacak diye. Ki, 31 Mayıs’taki son olağan kongre öncesinde Bahri Yavuz’un yeniden aday olmaması söz konusuydu ve camia son derece kaygılıydı. Bu kez böyle bir durum yok. Başkan adayı da, belli, yönetim kurulu da. Yani sonucu belli kongre olacak. Çok şükür kafamız rahat olarak kongreye gideceğiz. Tabi, bu durum gitmeye gerek yok anlamı taşımıyor. Sonuçta kongre var, üyeler olarak görevimiz orada bulunmak. Sonra, Başkan Bahri Yavuz’un yol haritası, eylem planıyla ilgili söyleyeceği önemli şeyler olacak. Kongre salonunda kalabalık ve coşkulu bir ortam yaratmalıyız.

KALABALIK VE COŞKULU OLSUN

1300 kayıtlı üyeden sadece 420’i düzenli olarak aidatlarını ödeyip kongreye katılma hakkı elde etmiş. Yani yüzde 35’i. Bu demektir ki, yüzde 65 gibi önemli bir kesim aidat borcunu ödeyip genel kurula katılmaya gerek görmemiş. Bu tabla düşündürücü. Hadi onu geçelim, hiç değilse yükümlülüklerine yerine getirenler ilgi göstersin kongreye diye umuyoruz. 420 üyeden hiç değilse 3’te 2’si salonda olmalı diye bekliyoruz. Bakalım kaç üye gelecek, nasıl bir atmosfer olacak? Merakla bekliyoruz. Tabi üyeler dışında il protokolünü, Belediye Başkanlarını, Siyasi Parti Başkanlarını, STK temsilcilerini mümkün olduğunda geniş katılımla görmeyi arzu ediyoruz. Yeni Valimiz Hüseyin Aksoy ayağının tozuyla kongreye teşrif ederse Kocaelisporluları çok mutlu eder. Yeni Genel sekreterimiz İlhan Bayram’ı da görmeyi arzu ederiz.

AYRILANLARA ÜZÜLDÜM AMA

Başkan dışında 16 yönetim kurulu üyesi var. Bugünkü kongrede mevcut yönetimden 12’si yola devam ederken 4’ü yeniden görev almayacak. Bunlar İlker Ertuğ, Teoman Gencal, Bahadır Taşer ve Cumhur Alkan. İlker Ertuğ İmperial Park Otel’in sahibi. Otelin kapılarını Kocaelispor’a ardına kadar açmış, yönetimde olsun olmasın her zaman desteğini vermiş bir isim. Teoman Gencal ile Bahadır Taşer babadan aldıkları bayrağı en iyi şekilde taşıdılar. Cumhur Alkan büyük fedakarlık yapmış isimlerden biri. Yeni yönetimde olmayışlarına üzülmüş olsam da, yoruldukları için kenara çekilme isteklerine saygı duyuyorum. Zaten onların yönetimde olup olmaması arasında fazla fark yok. Dışarda olsalar da yine maçları yakından izleyecek, maddi desteklerini sürdüreceklerdir. Bir süre işleriyle, aileleriyle ilgilensinler, ilerleyen dönemlerde yeniden yönetim kurulunda yer alacaklardır.

YENİLERLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİM

Gidenlerle ilgili düşüncelerim böyle. Bir de gelenlere bakalım. Yönetimi yeni girecek isimlerden sadece Cüneyt Bakıroğlu’nu iyi tanıyorum. Babası Ataman Ağabeyle de çok sohbetlerimiz olmuştur. Bir dönemin önemli hakemlerindendi Cüneyt. Kısa süreli de olsa Süper Lig’de maç yönetti. Genç Kocaelililer Derneği, onun başkanlık döneminde bir hayli aktifti. Suadiye doğumludur. Suadiyeli olup da futbola tutkulu olmayan yok denecek kadar azdır. İyi bir Kocaelispor taraftarı olarak da biliyordum kendisini. Yönetime girmesine sevindim, önemli katkı sağlayacaktır. Yenilerden Yücel Gül ile oturup konuşmuşluğumuz olmadı ama ağabeyi ve amcasını çok iyi tanırım.

DEVAM EDENLERE HELAL OLSUN

Amcası Ziver Gül, Sirmen ve Erenkaya dönemlerinde yönetimde yer almıştı. Kendisini ağabey gibi görürüm ve çok da iyi görüşürüm. Kocaelispor’da fark yaratmış, iz bırakmış yöneticiler arasındadır. Ziver Ağabey bayrağı yeğeni Ömer Gül’e bırakmıştı. Şimdi nöbet sırası Ömer’in kardeşi Yücel’de. Sevgili Yücel’in ağabeyi Ömer ve amcası Ziver Gül gibi Kocaelispor’a çok önemli katkılar sağlayacağı inancındayım. Kartepe Suadiye’den yönetime giren ikinci isim Mesut Sezgin. Bölgenin önemli emlakçılarından biri. Yaşı genç. Volkan Özön, alüminyum sektöründe başarılı bir işadamı. Gerek Sezgin, gerekse Özön’ün de yönetime büyük güç katacakları inancındayım. Yeniden görev almayacak 4 isme teşekkür ederken, yerlerine gelenlere de hayırlı olsun diyorum. 3 yıldır büyük fedakarlıklar yapan ve yeni dönemde de devam eden 12 isme ve elbette Başkan Yavuz’a en büyük alkışı göndererek noktayı koyuyorum.

Biz akıllanmayız

İlimizde tekvando deyince akıllara ilk gelecek isimlerden biridir Erdoğan Göçer. 40 yıldır bu sporun içerisinde. Önce sporcu olarak hizmet etti tekvandoya, önemli derecelere imza attı. Aktif sporculuk sonrasında antrenörlük yaptı, elit sporcular yetiştirdi. 1996-2012 yılları arasında, tam 16 yıl Kocaeli Tekvando İl Temsilcisiydi. Göçer aynı zamanda Kahveciler Odası Başkanlığı da yapıyor. Eskisi kadar sık görüşemesek de arada uğrar, arar hal hatır sorar. Önceki gün öğlen saatlerinde servisten içeriye girdi. Aslında ilan vermeye gelmiş, bize uğramadan da etmemiş. Sağ olsun.

İZMİT NİRE, TOKAT NİRE?

Sohbetimiz sırasında oğlu Buğra’nın Milli takım seçme müsabakaları için Karaman’da olduğunu söyledi, “Yarı finale kadar çıktı, birinci olursa Dünya Şampiyonası’na, ikinci Avrupa Şampiyonası’na üçüncü olursa Balkan Şampiyonası’na gidecek” diye ekledi. Şaşırdık, çok sevindik. Böyle önemli bir olay var da bizim niye haberimiz olmadı diye kendimizi sorguluyorduk ki, Erdoğan araya girdi, “Kocaeli bölgesi sporcusu olarak değil, Tokat Belediyespor Kulübü adına yarışıyor, onun içindir” dedi. Ne alaka diye sorunca, “Burada sahip çıkan olmadı. Tokat Belediyesi tekvando kulübü antrenörü benim arkadaşım. Oğlanın yetenekli olduğunu da biliyordu. Cüzi bir maaş ve organizasyonlardaki tüm masrafların karşılanması karşılığında oğlumu Tokat Belediyespor Kulübü’ne istedi, kabul ettik” dedi.

GÖÇER: “ÇARESİZ KALDIM”

Buğra minikler düzeyinde Türkiye şampiyonluğu elde etmiş, bir ay önce yıldızlarda katıldığı bir şampiyonada ise Türkiye üçüncüsü olmuş. Tabi Tokat Belediyespor adına bu başarıları elde etmiş. Erdoğan Göçer, “ Karaman’da madalya alacağına inanıyorum, Dünya ve Avrupa şampiyonalarına gittiğinde önemli bir dereceyle döneceğinden de kuşkum yok” dedi. Erdoğan Göçer bunları söylerken, ben şaşkınlık içerisinde onu dinledim. Böylesi yetenekli bir sporcu nasıl değerlendirilmez de, Tokat Belediyespor’a gitmeye zorlanır diye hem sordum, hem kızdım. Sevgili Erdoğan Göçer de bu durumdan rahatsızdı, “Ben istemez miyim oğlum kendi ili adına yarışsın, bundan büyük mutluluk ve gurur duyarım. Ama kimse arayıp sormadı, çocuk bize gelsin demedi. Çaresiz kaldım, Tokat Belediyespor’a gönderdim” dedi.

SANMAYIN Kİ SON OLUR

Hayret edilecek bir şey. Türkiye’nin en büyük spor kulübü Büyükşehir Kağıtspor diye hava atıyoruz. Belediyelerimiz sporcu önemli destek sağlıyor diyoruz. Ama gelin gönün ki, avucumuzun içindeki değerin farkına varmıyoruz. Aslında bu örnekler çok fazla. Futbolda, diğer branşlarda kıymetini bilmeyip yuvadan uçmasına seyirci kaldığımız, sonra da ah vah ettiğimiz çok sayıda sporcu var. Gözümüzün önündeki değeri görmüyoruz, görmek istemiyoruz. Sonra bir yerlerde kürsüye çıkınca nasıl kaçırdık diye dizimizi dövüyoruz. Yeni değil bu durum, yıllardır böyleyiz. Kendi evlatlarına, kendi değerlerine sahip çıkmayan bir iliz. Onca sporcuyu kaçırdık, tekvandocu Buğra bunlardan biri. Sanmayın ki bu son olur, artık değerlerimize sahip çıkarız. Keşke ama hiç sanmıyorum. Çünkü biz akıllanmayız.