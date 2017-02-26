Haydi maça, maça

Önce Manavgat, ardından Kütahya karşısında biraz zor olsa da alınan galibiyetlerle Play-Off hattındaki yerimizi iyice sağlamlaştırmakla kalmadık, Sancaktepe’nin fireleriyle liderlik hesaplarına başladık. Direkt olarak 2.Lig’e çıkma şansı ayağımıza geldi diyebiliriz. Bugün ligde kalma mücadelesi veren Karacabey Birlik’i konuk edeceğiz. Tek düşüncemiz kazanmak. İşin ucunda alacağımız galibiyetle liderliği yakalama ihtimalimiz de var. Büyük coşku ve umutla İsmetpaşa Stadı’nın yolunu tutacağız bugün, kulaklarımız da Sancaktepe maçında olacak. İnşallah gönlümüzce olur diyelim ve detaylara geçelim.

MESUT YOK, ÇARESİNE BAKACAĞIZ

Kadrodan başlayalım. Mesut takımın en önemli parçalarından biri. Yokluğunda Manavgat maçında orta sahada ciddi sıkıntı yaşadık. Bugün sakatlığı nedeniyle yine olmayacak. Kuşkusuz yerini doldurmanın zor olduğu bir isim. Ancak yapacak bir şey yok, çaresine bakacağız. Ümit Hoca muhtemelen forvet arkasındaki Sefa’yı Mert’in yanına ön liberoya çekecek. Savunma yönü güçlü bu ikilinin rakip atakları karşılamakta fazla güçlük çekmeyecekleri düşüncesindeyim. Oğuzhan çok formda, mutlaka oynamalı. Sinan’sız olmak da zor. Tek forvet Oğuzhan, arkasında Sinan ile başlarız maça gibime geliyor. Sağda Hamza, solda Süleyman. Gidişata göre kenardan birçok hamle şansımız olacak.

ÜÇ TRİBÜN TAMAMEN DOLAR

Gerek son iki maçın kazanılması, gerekse liderlik ihtimali, ayrıca maçın pazar gündüz yani taraftara en uygun zaman diliminde oynanmasından dolayı doğal olarak maça ilgi azami seviyede olacaktır. Hafta içi bilet satışlarına büyük ilgi vardı. Bugün gişelerde uzun kuyruklar görebiliriz. Dağ tarafındaki kale arkası kapalı olacak. Açık olan diğer üç tribünün tamamen dolacağını tahmin ediyorum. Sayı 15 binin altına inmez düşüncesindeyim. Genelde 10 bin ortalamaya oynuyorduk, son maçlarda sayı biraz daha aşağıya inmişti. Uzun aradan sonra tribünleri ilk kez tıklım tıklım dolu göreceğimiz inancını taşıyorum. Müthiş bir atmosfer, büyük coşku bekliyorum.

KÖTÜ TEZAHÜRATA AMAN DİKKAT

Taraftar demişken, çirkin ve kötü tezahürat konusunda uyarımızı tekrarlayalım. Malum, para cezası limitini doldurduk, bundan sonraki yaptırım seyircisiz oynama. Son iki iç saha maçında kendimizi tuttuk, tepkimizi ıslıkla gösterme yoluna gittik ve bunun sonucunda ceza almadık. Bugünkü maçta da aynı duyarlılığı göstermeli, en küçük bir kötü tezahürattan kaçınmalıyız. Final haftalarında, liderlik yolunda seyircisiz oynama cezası takımımız için büyük yıkım olur. Tabi sadece çirkin tezahürattan kaçınmak yeterli değil, saha olayları konusunda da dikkat etmeliyiz.

BİZDEN SONRA EN GOLCÜ TAKIM

Karacabey’in iki belirgin özelliği var. Biri içerde iyi, dışarda çok kötüler, ikincisi çok gol atıp çok gol yiyorlar. Sahalarında bizden çok galibiyetleri var ama dışarda tıkları yok. 12 maçta sıfır galibiyet, dikkat çeken bir dış saha performansı olsa gerek. Dışarda kazanamayan altı takımdan biri. Tabi bu durumları kolay bir rakip olacakları anlamına gelmez. İki hafta önce güç bela yenebildiğimiz Manavgat’ın da dışarda galibiyeti bulunmadığını hatırlayalım. Grupta bizden sonra en çok gol atan takım konumundalar. Sadece iki gol var aramızda. Bu özelliklerine dikkat edilmeli. Yenilen gollerde de ikinci durumdalar. Böyle bir zaafları var.

ANKARA DEMİR DİŞLİ RAKİP

Bugün kulağımız İstanbul’da olacak. Sancaktepe öngörüldüğü gibi ikinci yarıda zorlanmaya, bocalamaya başladı. Üst üste kayıplar veren İstanbul ekibinin artık ensesindeyiz. Uzun bir aradan sonra bugünkü maça liderlik ihtimaliyle çıkacağız. Sancaktepe sahasında Ankara Demir’i yenemezse, Karacabey karşısında alacağımız bir galibiyet bizi grubun en tepesine çıkartacak. Ankara Demir dişli bir rakip, ikinci yarıda dikkat çeken bir çıkışları var. Kazanmaları zor gibi gözükse de beraberlik koparmaları yüksek olasılık. Bugün için liderlik şansımız hiç de az değil.

DİĞER TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇLARI

Diğer temsilcilerimizin maçlarına bakarsak. Kocaeli Birlik, ligde kalmak için artık son kozlarını oynayan Ofspor engelini zorlanmadan aşar gibime geliyor. İstanbul ile Erzurum’un birbirleriyle oynayacakları hafta temsilcimiz için önemli bir fırsat. O maçtan çıkacak her sonuç, kazanması durumunda Birlikspor’a yarayacak. Her ikisin de 2’şer puan kaybedeceği beraberlik en iyi sonuç olur. Gölcükspor’un Erzincan deplasmanından kaybetmeden döneceği düşüncesindeyim. Derincespor’un Çatalca karşısında işi oldukça zor ancak durumu da ortada. En kötü bir puan almalı. Darıca G.B’nin Hatay’dan üç puanla dönmesi güçlü olasılık.

“U17 ağırlıklı takımla çıkacağız”

Dün köşemde, “Haksız, yakışıksız suçlamalar” başlıklı yazımda Değirmenderespor’un Çınarlıspor ile oynayacağı son maça çıkmama yönünde bir düşüncesi olduğundan söz etmiş, “Birçok takımın kaderini ilgilendiren maç. Sakın yapmayın, vebal altında kalırsınız” demiştim. Aynı zamanda Gölcükspor yönetiminde görev yapan kulüp başkanı sevgili Severcan Kara yazımla ilgili aradı. Kara şunları aktardı:

“Sultanorhan’a yenildiğimiz maçta iddiamız sona ermişti, biz de takımı büyük ölçüde dağıttık. Aslında son maçlara çıkmama düşüncemiz vardı ancak küme düşürülme talimatından dolayı bunu yapamadık. Mecburen U17 takımı oyuncularla takviyeli kadroyla maçlarımızı oynuyoruz. A takımdan sadece 4 futbolcu kaldı. Çınarlıspor ile oynayacağımız son maça çıkmamak gibi bir kararımız, düşüncemiz yok. Ancak U17 ağırlıklı bir kadroyla maça çıkacağımızın da bilinmesi gerekir. Elimizden geleni yapacağımızdan da kimsenin kuşkusu olmasın”