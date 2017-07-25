Haydi, zamanında bitirelim

D-100 İzmit geçişinde, Karayolları’nın yapması gereken bütün işleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaptı. Büyükşehir’in ihale ettiği, hepsi çok büyük paralara mal olan bu projelerin tamamı, öngörülen sürelerden çok daha uzun zamanda bitti ve kent halkını bir hayli sıkıntıya soktu.

D-100’de yapılacak hala çok iş var. Yolun transit geçiş tarafını ihya ediyoruz da, D-100’ün İzmit şehir içi geçişinde sıkıntı hiç bitmiyor. Hala İzmit’ten çıkan araç, Ankara yönüne gitmekte zorlanıyor, Kandıra kavşağından geçmek zorunda kalıyor.

Şimdi, büyük bir proje daha başladı: Köseköy Battı-Çıktı projesi. Aslında bu projenin de ihalesi gecikmişti. Daha sonra ihale yapıldı, yer teslimi yapıldı, işin başlaması geçekti. Yaklaşık 40 milyon TL’ye mal olacak Köseköy Battı-Çıktı projesi ihalesini kazanan İzmirli firma, işe kazık çakma ile başlamak istedi. İhalede verilen teklifte, kazık çakma işinin fiyatı yüksekti. Müteahhit, önce en çok kar edeceği işten başlamak istedi. Büyükşehir, buna izin vermedi. Önce, inşaat sırasında trafiğin akacağı yan yolların açılmasını şart koştu. Belli ki, bu konudaki anlaşmazlık ortadan kalkmış. Köseköy Battı Çıktı projesinin inşaatı fiilen başladı.

Bu iş tamamlandığında, D-100’de Özdilek kavşağı ile Kuruçeşme arasındaki uzun ve sıkıntılı bölgede ışıklı kavşak kalmamış olacak. Tabii, yolun transit bölümü için bu geçerli. Şemdi iş, inşaatı sırasında D-100’de ister istemez büyük sıkıntılar yaratacak bu projenin inşaatını belirlenen süre içinde bitirmek. Müteahhide verilen süre 430 gün. Ancak inşaat başlarken yapılan açıklamada, inşaatın bir yıl içinde bitirileceği, 2018 temmuz ayında Köseköy Battı Çıktı’nın açılacağı vaat edildi.

Ben bir yıllık süreye inanmıyorum. Ama en azından 430 gün içinde, yeni 2018 yılının bitiminden önce bu işin bitmesi lazım. Bu da sürekli denetimle, sürekli müteahhidin başında olmakla mümkün. Müteahhidin her gün gün ışımasından, kararana kadar çalışmasını, hatta gece çalışmasını, tatil günlerinde çalışmasını sağlamakla mümkün.

D-100 üzerindeki bütün projelerde bu şehir sıkıntı çekti. Köseköy battı-çıktısı trafiği çok rahatlatacak. Ama inşaat süreci de en az sıkıntıyla geçilmeli. İş, planlandığı süre içinde bitirilmeli. Ben de bu konunun takipçisi olacağım.

3-5 kuruş için vatandaşla icralık olmak hoş değil

Elbette yerel yönetimler, alacaklarının üzerine gitmeli. Yerel yönetimlerin parası, halkın parasıdır. Son kuruşuna kadar tahsil edilmeli.

Ancak ilimizde uygulanan Parkomat Sistemi, benim içime hiç sinmedi. Şehrin caddelerinde, sokaklarında park eden araçlardan para alınıyor. Bazen, ortalıkta parkomat görevlisi olmuyor. Bazen vatandaş parkomata mesai saati içinde park ettiği aracını, mesai bittikten, görevliler ortadan çekildikten sonra alıyor, parasını ödeyemiyor. Şimdi Büyükşehir, parkomat alacakları için icra takibine başlayacakmış.

Bizim kültürümüzde, bir vatandaşa icradan celp gelmesi çok rencide edici, insanın huzurunu bozan bir olaydır. Parkomat sistemini istismar edenler varsa, arabalarını bütün gün paralı otopark alanında bırakıp, sonra parasını ödemeden kaçanlar varsa, elbette peşlerine düşülmeli. Ama 3/5 liralık parkomat alacağı için Belediye ile vatandaşın icralık olması, içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Çok insanı kırabilir. Parkomat borcu olan vatandaşlar, bu borcu bir daha arabasını park ettiğinde ödeyebilir. Ne bileyim, Belediye’nin dağıttığı su faturalarına eklenebilir. Ama icra yoluyla küçük alacakların üzerine gitmek, şık olmayacaktır.

Geçen gün sordum, bir daha soruyorum. Büyükşehir Belediyesi acaba geçen yıla kadar parkomat işini yapan İstanbullu firmadan alacağını tahsil etti mi? Büyükşehir, bu şirket ihaledeki taahhütlerini yerine getirmediği için firma ile sözleşmeyi iptal etmiş, işi Belde A.Ş. üstlenmişti. Şirketle belediye mahkemelik olmuştu. Ne oldu bu mahkemenin sonucu? Büyükşehir şirketin büyük miktarda borcu bulunduğunu açıklamıştı. Bu para acaba tahsil edildi mi? Şimdi 3-5 TL borcu kalan vatandaşın üzerine gidilmek istenirken, öncelikle bu soruların yanıtlanması gerekiyor.

Pişmaniye Festivali ekim-kasım gibi olmalı

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit’in sembolü pişmaniyeyi yurt içi ve yurt dışında tanıtmak konusunda hep çok iddialı oldu. Bu konuda büyük projeleri de vardı. 9 yıldan beri de Pişmaniye Festivali düzenliyor.

İzmit Belediyesi’nin düzenlediği Pişmaniye Festivali’nin içeriğini de, takvimini de yanlış buluyorum. İzmit Belediyesi’nin festival açılışlarına her yıl yurt içi veya yurt dışında farklı yerlerde yapması güzel bir uygulama. Ancak, Pişmaniye, “Malatya Kayısısı”, ya da “Yarımca Kirazı” gibi mevsimlik bir ürün değil. Çok uzun yıllar önce, İzmit’te yaşayan bir Ermeni şekerci Pişmaniye’yi üretmiş. Pişmaniye, bu nedenle İzmit’e mal olmuş. Maraş Dondurması, Gaziantep Baklavası gibi bir şey.

Türk filmlerinde, dizilerde, İzmit’in adının geçtiği her yerde Pişmaniye hep İzmit’le birlikte anılır. Aslında şehrimiz adına gerçekten önemli bir semboldür. Bugüne kadar da Pişmaniye’yi yeterince tanıtamadık. Hatta başka bazı iller Pişmaniye’yi daha çok üretmeye başladılar.

Biz öncelikle, yol kenarlarında çok ucuz, çok kalitesiz ve bayat pişmaniyelerin insanlara satılmasını önlemeliyiz. Trenle, otobüsle İzmit’ten geçen insanlara “İzmit Pişmaniyesi” adı altında cicili bicili kutularda 3-5 TL’ye o kadar kötü ürünler satılıyor ki, Pişmaniye’nin bütün prestiji kayboluyor. İzmit’teki pişmaniye üreticileri, önce bu olumsuzluğu önlemeli.

İzmit Belediyesi, neden bu festivali yazın yapıyor. Yaz aylarında okullar kapalı, insanlar tatilde. Oysa Pişmaniye Festivali sonbaharda, ekim-kasım aylarında yapılsa, çok daha büyük ses getirir. Bir de festival programı, ortalıkta pişmaniye çekmek, ikram etmek, mehteran marşı ve Büyükşehir’in getireceği 2’nci 3’üncü sınıf bir sanatçı konseri ile sınırlı olmamalı.

Pişmaniye adıyla büyük bir film festivali, şarkı yarışması düzenlenebilir. Birkaç yıl içinde uluslararası bir yarışmaya dönüştürülebilir. Ne bileyim, büyük bir tenis turnuvası ulusal veya uluslararası alanda büyük bir tavla, satranç turnuvası düzenlenebilir. Pişmaniyeyi Türkiye’ye ve dünyaya çok özel programlarla ve ilimizde daha fazla insanın katıldığı organizasyonlarla duyurabiliriz.