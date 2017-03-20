'Hayır' bayrakları paralel asılınca...

CHP İzmit İlçe Parti Binası önüne asılan ‘Hayır’ bayrakları Yürüyüş Yolu'na paralel şekilde asılınca emniyet güçleri uyarıda bulundu. Bayrakların yeri partililer tarafından dikey biçimde değiştirildi.

CHP İzmit İlçe örgütü tarafından referandum çalışması kapsamında parti binası önündeki ağaçlara asılan ‘Hayır’ bayraklarına emniyet güçleri müdahale etti. OHAL kapsamında 16 Nisan tarihinde yapılacak olan referandum sürecinde propaganda bayrakları parti binaları önüne asılmasına izin verilmişti. Bu kapsamda CHP İzmit İlçe örgütü de parti binası önündeki ağaçlara iple ‘Hayır’ bayrakları astı.

YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Ancak, ‘Hayır’ bayrakları parti binasına dikey asılması gerekirken, partililer tarafından Yürüyüş Yolu’na doğru paralel asıldığı için bayrakların yeri emniyetin uyarısıyla değiştirildi. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri parti binasına gelerek partililere uyarıda bulundu. Bunun üzerine İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Devrim Bal harekete geçerek bayrakların yerini değiştirdi.

Çiğdem ARMAĞAN