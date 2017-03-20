  • BIST 90.394
  • Altın 143,749
  • Dolar 3,6293
  • Euro 3,9029
  • Kocaeli 15 °C

'Hayır' bayrakları paralel asılınca...

»
'Hayır' bayrakları paralel asılınca...
CHP İzmit İlçe Parti Binası önüne asılan ‘Hayır’ bayrakları Yürüyüş Yolu'na paralel şekilde asılınca emniyet güçleri uyarıda bulundu. Bayrakların yeri partililer tarafından dikey biçimde değiştirildi. 

CHP İzmit İlçe örgütü tarafından referandum çalışması kapsamında parti binası önündeki ağaçlara asılan ‘Hayır’ bayraklarına emniyet güçleri müdahale etti. OHAL kapsamında 16 Nisan tarihinde yapılacak olan referandum sürecinde propaganda bayrakları parti binaları önüne asılmasına izin verilmişti.  Bu kapsamda CHP İzmit İlçe örgütü de parti binası önündeki ağaçlara iple ‘Hayır’ bayrakları astı. 

YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ
Ancak, ‘Hayır’ bayrakları parti binasına dikey asılması gerekirken, partililer tarafından Yürüyüş Yolu’na doğru paralel asıldığı için bayrakların yeri emniyetin uyarısıyla değiştirildi. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri parti binasına gelerek partililere uyarıda bulundu. Bunun üzerine İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Devrim Bal harekete geçerek bayrakların yerini değiştirdi.  

Çiğdem ARMAĞAN

bbc-003.jpg

Bu haber toplam 884 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaelisporlu Serhat son yolculuğuna uğurlandı19 Mart 2017 Pazar 17:24
  • Akçaray'ın üçüncü aracı da raylarda19 Mart 2017 Pazar 13:48
  • Trafik sigortalarına 'tavan fiyat'19 Mart 2017 Pazar 12:11
  • Kılıçdaroğlu Gebze’ye gelebilir19 Mart 2017 Pazar 11:45
  • Arı kovanlarının arasında 350 kilo esrar böyle ele geçirildi19 Mart 2017 Pazar 09:37
  • Zaferin 102. yılında nefes kesen tören18 Mart 2017 Cumartesi 22:19
  • Sami Çakır emeklilik iddialarına yanıt verdi: Aldatmaca18 Mart 2017 Cumartesi 16:37
  • Meral Akşener'in toplantısında arbede18 Mart 2017 Cumartesi 15:20
  • Çanakkale şehitleri için salonu doldurdular18 Mart 2017 Cumartesi 15:04
  • Ak Parti’de büyük buluşma18 Mart 2017 Cumartesi 13:46
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti