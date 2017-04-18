“HAYIR”A GEÇİT YOK; “EVET”E ABS FRENİ!

Seçim, % 51,2’lik bir “Evet”, % 48,8’lik bir dilim ile “Hayır” şeklinde sonuçlanmış durumda. Böyle bıçak sırtı “EVET”li bir sonuç ortaya çıkınca, seçimin meşruiyetine dair Hayırcılar cenahından daha ilk saatlerden itibaren itirazlar da yükselmeye başladı. Doğrusunu söylemek gerekirse, şahsen asgari % 53-55 bandında bir “Evet” bekliyordum. Benim açımdan beklenmedik bir sonuç olmakla beraber; buruk bir sevinci yaşattığını da söyleyebilirim.

İzmir başta olmak üzere, Ege, Akdeniz ve Trakya’da her hâlükârda “Hayır”ın çıkacağı belliydi ama, İstanbul, Ankara ve Adana gibi illerde “Hayır” çıkması şaşırtıcı olmakla beraber Ak Partinin tüm Türkiye’de parti içinde ciddi bir revizyona girmesi ve diğer illerdeki birkaç yüksek puanı gerekçe göstererek bu revizyonda o illeri muaf tutma cihetine girmeden kümilatif olarak yeniden bir yapılanmaya gitmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Yüksek çıkan illerde de lokal olarak o illerin siyasi aktörlerinin başarısı değil; tamamen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a olan muhabbetin bir ürünü olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor.

MHP ve BBP gibi milliyetçi refleksleri ön planda olan partilerle bu seçime girmiş olması AK Parti’ye bir şey kazandırmadığı; aksine birçok şey kaybettirdiğini alınan sonuçlar ortaya koyuyor. Gerek 1 Kasım seçimlerinde ve gerekse ondan önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ak Parti’nin ve Sayın Erdoğan’ın tek başına aldığı oy bu gerçeği teyit eder nitelikte.

Kürt oylarına gelince, zaman zaman yapılan yanlış uygulamalara ve Kürtlerin oylarıyla yaptığı kısmi ikaz ve uyarılarına rağmen Kürt seçmeni Tayyip Erdoğan’a sahip çıkıyor. Hatta en zor zamanlarında imdadına yetişiyor. Kürtlerin umut ve beklentileri ise, dertlerine derman olabileceğini, bölgeyi kalkındıracağını, bölgelerarasındaki gelir ve gelişmişlik farkını ortadan kaldıracağını, akan kanı durduracağını beklentisi içerisinde olduğunu oylarıyla ortaya koyuyorlar.

Bakınız geçmiş seçimlerde Hdp’nin aldığı oydan Ak Parti’nin MHP ile yaptığı ittifaka rağmen, %10 ila %20 aralığındaki bir dilimi “Evet”e aktarmak suretiyle Sayın Erdoğan’a desteğini ortaya koymuştur. Zaten mütedeyyin Kürtler her halükârda Sayın Erdoğan’ı seviyor ve destekliyor. Ama şu anki destek, onun da ötesinde olduğunu gözler önüne seriyor. Bunun da kadr-u kıymeti iyi bilinmesi gerekir. Nitekim, Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı teşekkür konuşmasında, Doğu ve Güneydoğu

Anadolu bölgelerimize hasseten teşekkürünü ifade etmesi, bu gerçeği gördüğünü gözler önüne seriyor.

Lokal olarak CHP’nin, MHP’nin ve Ak Parti’nin güçlü olduğu illerde geçmişe nazaran üç aşağı-beş yukarı bir değişiklik yoktur. Ama başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Adana gibi illerde “Evet”in sözde MHP ve türevlerinin desteğine rağmen “Hayır”ın altına düşmesi, üzerinde ciddi düşünülmesi gereken bir durumu gözler önüne seriyor. Bu sonuç, özellikle Ak Parti’ye, bünyesel olarak radikal bir değişime girmesinin işaret fişeği olduğunu söyleyebiliriz. Bunu böyle dedim diye, diğer illeri bu revizyondan muaf tutması anlamı çıkmaması gerektiği de anti parantez içinde söylemeyi de ihmal etmememiz lazım geldiğini ifade etmek isterim.

Ak Parti’nin teşkilat yapılanmasında kentlerde “tek liste” dayatmasının parti içinde ciddi kırılmalara sebebiyet verdiğinden ve parti içi rekabeti ve hizmet yarışını akamete uğrattığını söylemeden geçemeyeceğim. Umarım, partinin yetkili ve etkili organları tabanın sesine kulak vermek suretiyle, radikal değişim ve dönüşüme giderek “kalkınmacıları” nadasa bırakıp; “adaleti” önceleyenleri iş başına getirmek için fabrika ayarlarına geri dönmesi, partinin, ülkenin ve İslam âleminin selameti açısından yakıcı bir ihtiyaçtır.

Genele dair değerlendirmemize tekrar dönecek olursak,

Durum onu gösteriyor ki, “Hayır”cı kanadın daha uzun süre bu sonuca itiraz edeceği ve hatta daha da ileriye giderek bir meşruiyet tartışması başlatacağını daha ilk saatlerde ortaya koydular. Ama şu da bir gerçektir ki, 1.200.000’in üzerinde bir seçmen kitlesi fazladan “Evet” oyu vermiştir. “Evet” sonucu belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bundan sonraki tartışmalar Türkiye’yi yorar. Hiçbir fayda sağlayamaz. Bu sonucu kabullenerek yolumuzda ilerlememiz hepimiz için daha faydalıdır diye düşünüyorum.

Ezcümle, yaşanan seçim tecrübeleri şunu gösteriyor ki, Türkiye’nin mozaiğini uhdesinde barındıran ve toplumun kahir ekseriyetine mal olmuş Ak Parti gibi kitle bir partinin sırtını sadece bir ya da iki marjinal grup ya da partiye dayamaması, bu tavrı ile birini kazanırken; üçünü kaybedeceği gerçeğini bilmesi gerektiğini hatırdan çıkartmadan toplumun tüm kesimlerini içselleştirerek ve kucaklayarak yeni bir strateji belirleme cihetine gitmeleri son derece önemlidir. Aksi takdirde, bu saatten sonraki yalpalanmalar, ciddi savrulmalara sebebiyet vereceğini hatırdan çıkartılmamalıdır. Çünkü özelde Türkiye’nin, genelde de İslam âleminin buna şiddetle ihtiyacı vardır. Bu itibarla çıkan sonucun ülkemize,milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesinin Mevla’dan niyaz ediyorum.