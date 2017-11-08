Hayırlı Pazarlar Uygulaması 4 Körfez'de yapıldı

Tütünçiftlik Yeni Yalı Mahallesi’nde Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yer alan Çarşamba Kapalı Pazarı’nda, İl Emniyet Müdürlüğü talimatıyla "Hayırlı Pazarlar Uygulaması 4" yapıldı. Uygulamaya, Asayiş Şube, Derince, Körfez ve Güven Timlerinden oluşan 14 kişilik yaya ve 3 motorize ekip katıldı. Uygulama gereği, görevli polisler pazar içinde alışveriş yapan vatandaşlarda kimlik sorgulaması, üst araması yaptılar ve hem pazar esnafını, hem de halkı yankesicilere, dolandırıcılara karşı uyardılar.

Gün boyu devam eden uygulama hem vatandaşlar, hem de esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı. Görevli polisler, pazar yerinde yankesicilik, dolandırıcılık, tırnakçılık ve hırsızlığa karşı uyarılarda bulundular. "Hayırlı Pazarlar" uygulaması daha önce, Gölcük, İzmit ve Derince’de yapılmıştı. Bundan sonraki uygulamanın tarihi ve yeri ise daha sonra belirlenecek ve ani olarak gerçekleşecek.

Binali ASLAN