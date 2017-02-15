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Hayrettin Şöhretli son yolculuğuna uğurlandı

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Hayrettin Şöhretli son yolculuğuna uğurlandı
Hayrettin Şöhretli bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Kuvayi Milliye ve İstiklal Madalyası Varisleri Anma ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı Hayrettin Şöhretli (80) kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Kuruçeşme Doğan mahallesi Yeni Yıldız Sokak No.9'da ikamet eden, Süheyla Şöhretli ile evli 5 çocuk babası ve DHA muhabiri Selda Hatun Tan'ın da dedesi Hayrettin Şöhretli'nin cenazesi bugün saat 11.00’da İzmit Cedit Mahallesi’nde bulunan derneğin önünden Kuruçeşme Merkez Camiine getirildi. Şöhretli öğle namazının ardından Hatipköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Selçuklu Düşünce Derneği Başkanı Süleyman Pekin, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kerim YAVUZ

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