Hayri Kara Ağabeye geçmiş olsun

Kocaelispor’un efsane futbolcularından, gazetemiz yazarı ve Kocaeli TV’de Top Ağlarda programının yorumcusu Hayri Kara Ağabeyin benim kalbimde özel bir yeri vardır. Nasıl olmasın ki. Uzun yıllardır İsmetpaşa Stadı basın tribününde, 16 yıldır her pazartesi akşamı televizyon programında yan yanayız. Adeta baba oğul gibiyiz. Sevgili Hayri Ağabey bilindiği gibi 1 ay kadar önce ayağından bir rahatsızlık geçirmiş, KOÜ Tıp Fakültesi’nde tedavi olmuştu. Ancak rahatsızlığın tam olarak geçmesi için bir operasyon gerekliymiş. Önceki gün İstanbul’da Medikal Park Fatih Hastanesi’nde uzun ve zorlu bir ameliyat geçirdi. Haberi alan sevenleri hastaneye akın etmiş, telefonları susmamış. Tabi hassas bir operasyon olduğu için doktoru görüşme yapmasına, telefonla konuşmasına izin vermemiş.

Bu yüzden kendisine telefonla ulaşılamıyor. Bir süre böyle devam edecek. Ben eşi İnce Hanım ve Kızı İpek ile görüşüyor, haberleri alıyorum. Merak edenler vardır, rahatsızlığı tam olarak nedir, ne ameliyatı oldu diye. Kızı İpek şu bilgileri aktardı: “Bildiğiniz gibi babam bir ay önce kısmi bir felç geçirdi. Beyninin sol tarafında, konuşma merkezini ve sağ ayağını etkileyen bir pıhtı vardı. O yüzden son zamanlarda konuşması pek düzgün değildi. Boyun damarı %70-80 tıkalı çıktı. Ameliyatın zorluğu damarın çok kıvrımlı olmasından kaynaklanıyor. Stent takılması imkansızdı. Tek çare olarak damar değişimi yapıldı. Türkiye’nin bu konuda en uzman doktoru Prof. Hasan Tüzün ameliyat etti ve hayatımdaki en zor ameliyat oldu diye kendisi bize söyledi. 3-3,5 saat sürdü. Simdi durumu giderek iyileşiyor. Konuşmaya, yemek yemeğe ve oturmaya başladı”

Evet, Allah’a şükür haberler iyi. Hayri Ağabey dün hastaneden taburcu edilecekti. Bir süre İstanbul’da kızının yanında kalacak, sonra İzmit’e dönecek. İnşallah kısa bir süreçte eski sağlığına kavuşmuş olarak Kocaelispor maçlarında basın tribününde, pazartesi akşamları Top Ağlarda programındaki yerini alacak. Sevgili Hayri Ağabeye geçmiş olsun diyor, tez zamanda aramıza dönmesini bekliyoruz.

Operasyonun hemen ardından kızı İpek, sosyal medyadan bu fotoğrafı paylaştı.

Profesyoneller için kritik pazar

Bugün profesyonel takımlarımız çok önemli maçlara çıkacaklar. Konumunun hassasiyetinden dolayı Derincespor’dan başlamak istiyorum. Puan durumunda net bir şekilde gördüğü gibi temsilcimiz kelimenin tam anlamıyla uçurumun kenarında. Bitime 5 hafta kalmış, düşme hattının üzeriyle fark yedi. Üstelik iş sadece bu ciddi farkı kapatmakla bitmiyor, üstüne 3 takımı da altına almak zorunda. Böyle bir durumdaki takımın ligde kalabilmesi için adeta bir futbol mucizesine ihtiyaç var. Bu da 5’te 5 yapmak anlamına geliyor. 29 maçın 4’ünü kazanabilmiş bir takımın, kalan 5 haftada 5 galibiyet alabilmesi takdir edilmeli ki çok uzak bir olasılık. Ancak hep diyoruz ya, matematiksel olarak iş bitmemişse sonuna kadar mücadele etmek lazım. Çıkmayan canda umut vardır misali. Bugün Düzcespor deplasmanında Derincespor. Rakibin Play-Off’a kalmak gibi bir arzusu var. Çok zor bir maç. Temsilcimiz ilk maçı kazanmıştı, rövanşı da alabilir diye düşünmek, inanmak istiyoruz. Galibiyet bir umut olacak, aksi sonuçlarda iş biter.

ERZURUM’DAKİ FOTOĞRAFI GÖRELİM

Hani atasözü vardır ya, “Dimyata pirimce giderken, evdeki bulgurdan olmak” diye. Kocaeli Birlikspor biraz daha uğraşırsa tam öyle olacak. 5-6 hafta öncesine kadar şampiyonluktan söz ediyorduk, bugün üst üste kayıplarla Play-Off bile uçup gidebilir noktasındayız. Başkan, teknik ekip bu inanılmaz düşüşü maddiyata bağlıyor, bu yönde açıklamalar yapıyor. Tamam destek verilmedi, sahip çıkılmadı da, bugün pek çok takımın durumu aynı. Ödeme yapılamıyor diye işi bu kadar boş vermeyi hiç doğru bulmuyorum. Sonuçta paranız TFF’de garanti, er geç alacaksınız. Ayrıca başarılı olur, takımı hedefe taşırsanız bu kendi menfaatinize. Maddi sıkıntı bir gerçek ama başarısızlığın mazereti değil. Diliyorum ki Brilikspor bugünkü Amed Sportif maçıyla birlikte çıkışa geçer ve ligi Play-Off hattında bitirir. Parayı kafalarına takmazlarsa, bu kapasite onlarda fazlasıyla var. En son Erzurum Büyükşehir’i 20 bin taraftarı önünde devirmişlerdi, benzer bir fotoğrafa bugün de görmeyi umuyoruz.

DARICA G.B, YENECEK VE BEKLEYECEK

Son olarak Darıca G.B’ye bakalım. 13 puan gibi büyük fark olduğu için Play-Off cepte diyebiliriz. Ancak hala doğrudan üst lige çıkma şansı da devam ediyor. Zira liderle aralarında 6 puanlık fark var. Temsilcimiz sonuna kadar şampiyonluğu zorlayacaktır. Bugün evinde bir altındaki Diyarbekirspor ile oynayacak. Kuşkusuz ki kolay bir maç değil. Ancak Sarı-Yeşilli ekibin ilk maçtan kapatacak bir hesabı da var. Diyarbakır’da 3-0 gibi çok ağır bir yenilgi almışlardı. Şimdi rövanş zamanı.. Futbolcuların yüksek konsantrasyonla oynayacakları düşüncesindeyim. Taraftar da ilgi gösterecektir maça. Gerçi Afyon ile Sakarya da evlerinde oynuyorlar ama bu işler belli olmaz, puan kaybı yapabilirler. Yeneceksin ve bekleyeceksin. Futbol sürprizlere açık, enteresan bir oyun. Bir bakmışsınız işin şekli değişmiş. Bugün kritik sınavlara çıkacak üç temsilcimize de yürekten başarılar diliyorum, her birinin gönlüne göre olur inşallah.

Şirinspor’dan Milli Takım kampına

Sağlam bir alt yapı oluşumu ile kendi kaynaklarını yaratma, Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırma hedefiyle yoluna devam eden Şirinspor Futbol Akademi beklenenden çok önce meyvelerini vermeye başladı.

Yağız Gül yaz okulunda keşfedilmişti, hemen lisans çıkartıldı. Müthiş bir yeteneği vardı. Daha iyi koşullarda eğitim alsın, önü açılsın düşüncesiyle devre arasında Kartepe Belediyespor’a verildi. 12 yaşındaki Yağız geçtiğimiz günlerde milli takım seçmelerine katıldı ve beğenildi. Yetenekli isim önümüzdeki günlerde Antalya’da yapılacak milli takım kampına davet edildi. Şirinspor Kulübü yönetimi, Futbol Akademisi teknik sorumluları Yağız’dan gelen haberlere çok seviniyorlar ve haklı olarak büyük onunla gurur duyuyorlar.

Yağız’a Antalya’daki Milli Takım kampında başarı diliyoruz. Yakın takibinde olduğumuzu bilsin. İnşallah çok iyi yerlere gelir. Bu vesileyle Milli Takım kampına futbolcu gönderen Şirinspor ve Kartepe Belediyespor kulüplerini de kutluyoruz.

Dikkatler Metin Oktay’da

Amatör futbolda bugün Süper Lig Play-Off’un ikinci yarısı başlayacak. Derince Belediye Demir ile Nusretiye BAL için kağıt üzerinde favori gösteriliyordu, ilk raundu lider bitiren Doğantepespor oldu. Bordo-Mavililer iyi gidiyor. Yolu yarıladılar diyebiliriz.

Kuşkusuz ikinci yarıda çok daha zorlu, telafisi olmayan maçlar oynanacak. Örneğin bugün Gebze’de Metin Oktay sahasındaki Sultanorhan-Derince Belediye Demir maçı çok kritik. Kazanamazsa Sultanorhan havlu atar. Derince Belediye Demirspor da ciddi bir yara alır. Kartepe Belediye için Nusretiye maçı tamam mı devam mı özelliği taşıyor. Doğantepe ise Seka Doğan deplasmanında, Sultanorhan’ın akıbetini yaşamak istemiyor.

Sonuçlarla ilgili tahminin yok, zaten beni işin o tarafı değil maçların dostça geçmesi ilgilendiriyor. Dilerim bir tatsızlık olmaz, sonuçlara etki edecek bir hakem hatası da yaşanmaz.