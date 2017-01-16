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Hayrullah Kızıltan

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Hayrullah Kızıltan
Hayrullah Kızıltan vefat etti

İzmit Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan PETKİM emeklisi Hayrullah Kızıltan (83) vefat etti. 6 çocuk babası olan Hayrullah Kızıltan’ın cenazesi Akmeşe Merkez Camii’nden alınarak Akmeşe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

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