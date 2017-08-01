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Hayvan pazarı için ön kayıt şartı

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Hayvan pazarı için ön kayıt şartı
İzmit Belediyesi’nin Durhasan mevkiindeki modern Hayvan Pazarı’nda Kurban Bayramı öncesi hayvan satışı yapmak isteyenlerin yarın veya en geç perşembe günü İzmit Belediyesi Zabıtası’na başvurarak ön kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Ön kayıt yaptırmayanlar, Kurban Bayramı öncesi bu tesisten yararlanamayacaklar.

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı için satıcıların ön kayıtları alınmaya başlıyor. Yetkililer, ön kayıt sonrası, kayıt yaptıranlara modern hayvan pazarının kapasitesi doğrultusunda sınırlı sayıda yer dağıtımı yapılacağını söylediler. Ön kayıt yaptırmayan satıcılara ise yer tahsisinde bulunulmayacağı kaydedildi. İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı, Büyükşehir Belediyesi Mezbahası yanında 20 bin 155 metrekarelik alan üzerinde bulunuyor. Yılın 12 ayı boyunca faaliyette olan pazarda Kurban bayramlarında kapasite iki katına çıkartılarak 2 bin büyükbaş, 2 bin 500 de küçükbaş hayvana barındırılabiliyor. 

İzmit halkının ve kurbanlık hayvan satıcılarının en iyi koşullarda kurban alışverişini yapması için inşa edilen pazar içerisinde hastalık şüphesi taşıyan hayvanların muhafaza edileceği karantina padokları, alım satım kantarları, giriş ve çıkışta araçları tamamen dezenfekte eden dezenfekte tünelleri, misafir yatakhaneleri, soyunma ve duş odaları, mescit, mutfak, idari birimler, TIR parkı, samanlık, sızdırmazlık esasına göre düzenlenmiş çevre kirliliği yapmayan gübre çukuru, yağmur ve temizlik sularının tahliyesi için yapılmış kanallar yer alıyor.

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