Hayvanat Bahçesi yeni misafirlerine kucak açtı

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde geçtiğimiz haftalarda doğum heyecanı vardı. 21 Eylül’de dünyaya gelen lemur yavrusu ve 27 Eylül’de dünyaya gelen Kamerun Koyunu yavrusu hayvanat bahçesinin adeta neşe kaynağı haline geldi. Geçtiğimiz Temmuz ayında dünyaya gelen ve 3 aylık sıkıntılı süreci atlatarak gelişimine sağlıklı bir şekilde devam eden Ramo isimli devekuşu yavrusu ise, devekuşlarında sağlıklı yavruların çok zor dünyaya geliyor olması nedeniyle şu anda hayvanat bahçesinin göz bebeği konumunda bulunuyor. Annesi tarafından doğumdan sonra sahiplenilmeyen Şakir isimli Kamerun Koyunu yavrusuna hayvanat bahçesi personeli tarafından bakılırken, yeni doğan lemur yavrusunu ise annesinden ayırmak mümkün değil. Doğumundan itibaren annesine sıkıca sarılan minik lemur, 2 hafta daha annesinin vücuduna sarılarak dolaşacak.

“Rahatsız etmemek için yavru lemura yaklaşamadık”

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde hayvanların sağlıklı gelişimleri ve bakımlarından sorumlu olan Biyolog Pınar Çağtaş, “Yakın zamanda iki güzel haber aldık. Bunlardan biri 21 Eylül’de dünyaya gelen halka kuyruklu lemur bebeğimiz, biri de 27 Eylül’de dünyaya gelen Kamerun Koyunu bebeğimiz. Şu anda lemur bebeğimizin durumu gayet iyi. Anne, yavruya bakıyor. 2 hafta daha tamamen anneye yapışık olacak. Anne göğsünde dolaşacak. 2 haftanın sonnunda sırta tırmanmaya ve biraz daha etrafını keşfetmeye başlayacak. Ama 5 ay boyunca anne ile birlikte olacak ve anne sütü ile katı gıda almaya devam edecek. Şu anda cinsiyetini bilmiyoruz. Rahatsız etmemek için henüz o kadar yaklaşamadık” dedi.

Minik koyun bahçenin neşe kaynağı oldu

Hayvanlarda ilk gebelikte doğan yavruyu sahiplenmeme durumunun sık görüldüğünden bahseden Biyolog Çağtaş, “Kamerun Koyunu bebeğimize, annesinin ilk yavrusu olduğu için anne bakmadı. Haayvanlarda bu tarz ilk gebeliklerde bakmama olayını yaşıyoruz. O yüzden anne bakmadığı için biz sahiplendik. Bakıcıları ve biz gün içerisinde ve geceleri düzenli olarak bakıyoruz. Durumu gayet iyi, cinsiyeti erkek, ismini Şakir koyduk. Şu anda bahçemizin neşe kaynağı olmuş durumda. Devekuşu yavrumuzun ise gelişiminde 3 aylık bir riskli dönemi vardı. Biz bu 3 ayı şu anda doldurduk ve gayet sağlıklıyız. Gelişimi ve yaşı doğru orantılı olarak ilerliyor. Devekuşlarından yavru almak ve özellikle büyütmek çok zor olduğu için şu an o da bizim gözbebeğimiz gibi” ifadelerini kullandı.