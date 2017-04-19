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Hayvanat bahçesini gezdiler

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Hayvanat bahçesini gezdiler
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yabancı ülkelerden gelen çocuklar Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde bulunan hayvanat bahçesini gezerek, hayvanları besledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle misafir ettiği çocuklar Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nı gezdi. Yabancı ülkelerden gelen yaklaşık 200 öğrenci hayvanat bahçesinde eğlenceli anlar yaşadı. Çocuklar papağan ve maymunları fıstık vererek besledi. Yabancı öğrencilerden bazılarının Türk dizilerinden öğrendikleri Türkçe kelimeleri söylemeleri dikkat çekti.

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