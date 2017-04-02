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Hazineden vatandaşa 'altın' fırsat

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Hazineden vatandaşa 'altın' fırsat
Başbakan Yardımcısı Şimşek, yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak amacıyla "altın tahvili" ve "altına dayalı kira sertifikası" olmak üzere iki yeni güvenli yatırım aracını finansal sisteme katacaklarını bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, Şimşek, Türkiye'de altının "güvenli liman" olarak değerlendirildiğini ve geleneksel bir yatırım aracı olarak görüldüğünü söyledi.

Türkiye'de yastık altı altın miktarının en az 2 bin 200 ton ve yaklaşık 100 milyar dolar değerinde olduğunun tahmin edildiğini anlatan Şimşek, bunların ekonomiye kazandırılması için çeşitli adımlar atıldığını ifade etti.

Şimşek, Merkez Bankasının bankaların Türk lirası üzerinden ayırdığı zorunlu karşılıkların bir kısmını altın olarak tutulmasının önünü açtığını hatırlatarak, söz konusu düzenleme ve bankaların altın hesap uygulamalarıyla bir miktar yastık altı altının ekonomiye kazandırıldığını ancak bunun istenilen seviyede olmadığını kaydetti.

Atıl duran altından ilave getiri imkanı
Hazine Müsteşarlığının yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için yeni bir çalışma yaptığını bildiren Şimşek, bu kapsamda "altın tahvili" ve "altına dayalı kira sertifikası" olmak üzere iki yeni ve güvenli yatırım enstrümanını finansal sisteme katacaklarını bildirdi.

Finansal sistemin derinlik kazanmasını sağlayacak bu önemli adımla, tasarrufların artırılmasını, ekonomiye ivme kazandırılmasını ve vatandaşların atıl duran altınlardan ilave getiri sağlamasını amaçladıklarını belirten Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de önemli miktarda altın yastık altında atıl tutulmaktadır. Bunun arkasında çeşitli psikolojik sebepler olmakla birlikte yatırım araçlarının sınırlı olması da bu altınların ekonomiye kazandırılmasında bir engel teşkil ediyordu. Hazine, yapacağı bu yeni çalışmayla vatandaşlarımıza iki yeni yatırım enstrümanını sunmuş olacak. Normalde devlet tahviline yatırım yapan yatırımcıya, ana para karşılığında ara dönemde bir getiri sunulmaktadır. Altın tahvilinde de yatırımcıdan toplanacak altın karşılığında ara dönemde yatırımcıya belli bir oranda getiri Türk lirası olarak ödenecektir ve söz konusu getiri altın fiyatlarına endeksli olacaktır. Böylelikle vatandaşımız hem altın fiyatındaki değişimden yararlanacak hem de Hazinenin sunmuş olduğu getiriyi alacak."

"Dünyada bir ilk"
Hindistan ve Güney Afrika'da da altına yönelik çeşitli yatırım araçları olduğuna işaret eden Şimşek, ancak Hazinenin geliştirdiği araçların Türkiye'ye has bir yapıda olduğunu bu anlamda da dünyada bir ilk özelliği taşıdığını söyledi.

Şimşek, söz konusu çalışmanın kısa bir süre içinde tamamlanarak hayata geçmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

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