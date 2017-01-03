Hazırlık maçlarında 3’de 3 yaptık

Ligin ikinci yarısına Antalya kamp yaparak hazırlanan Kocaelispor, dün de BAL takımlarından Bozyüyük Vitraspor ile karşılaştı.

Yedek ağırlıklı bir kadro ile rakibi karşısına çıkan Yeşil-Siyahlı ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Zonguldak Kömürspor’u 2-1, Trabzon Düzyurtspor’u da 4-3 yenen Kocaelispor, 3’de 3 yaparak, ligin ikinci yarısına hazır mesajı verdi.

KAZANMA ALIŞKANLIĞI

Ligin ilk yarısının son haftalarında yaşadığı puan kayıplarının ardından lider Sancaktepe Belediyespor’un gerisinde kalan Kocaelispor, Play-Off yarışında da çok rahat değil. Yeşil-Siyahlı ekip, devre arası tatilinde Antalya’da yaptığı çalışmalarda, sistem üzerine durmaya başladı. Bu sistemde oynadığı 3 hazırlık maçında ortaya koyan Yeşil-Siyahlı ekip, 2.Lig takımlarından Zonguldak Kömürspor olmak üzere oynadığı 3 maçı da kazanarak, bu alışkanlığını geliştirdi.

PERŞEMBE GÜNÜ SON MAÇIMIZI OYNAYACAĞIZ

Kocaelispor, Antalya kampında son hazırlık maçını perşembe günü 3.Lig takımlarından Afyonspor ile oynayacak. Yeşil-Siyahlı ekibin kamp yaptığı Kervansaray Oteli sahasındaki karşılaşama 15.00’de başlayacak. Kocaelispor’da bu maç öncesinde sakatlıkları da geçen Şenol da hazır duruma geldi. Önceki gün Bozüyük Vitraspor ile oynanan maçın son 15 dakikasında süre alan Şenol Yıldırım, takımla birlikte çalışmalara da çıkmaya başladı.