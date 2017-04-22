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Hazırlıklar başladı.. Federasyon oluyorlar

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Hazırlıklar başladı.. Federasyon oluyorlar
İlimizde faaliyet gösteren Artvin Dernekleri, federasyon olmak için hazırlıklara başladı.

Kartepe Artvinliler Derneği Başkanı Mevlüt Ağra’nın öncülüğünde başlatılan çalışmaları anlatmak için bugün Sekapark Otel’de kahvaltılı basın toplantısı düzenledi. 

Toplantıya, Gebze Artvinliler Dernek Başkanı Osman Alkan, Gölcük Kafkas Kültür Derneği Başkanı Murat Sevim, Kocaeli Kafkas Kültür Merkezi Başkanı Abdullah Zorlu, Darıcı Artvinliler Dernek Başkanı Erol Yılmaz, Derince Artvinliler Dernek Başkanı Erdoğan Toban, Kartepe Artvinliler Dernek Başkanı Mevlüt Ağra, Çayırova Artvinliler Dernek Başkanı Ayhan Yılmaz ve Gebze Artvin Yusufelililer Dernek Başkanı Kemal Çelik katıldı. 

Derneklerin Federasyon çatısı altında buluşturulması hedeflediklerini ve bu amaçla çalışmalar yaptıklarını belirten Gebze Artvinliler Derneği Başkanı Alkan, Kocaeli’de 300 bine yakın Artvin ve Batum kökenli; gürcü laz ve hemşinlinin Kocaeli’de ikamet ettiğini söyledi. Ayrıştırmak için değil, güçlerini ortaya koymak için federasyon kurmaya karar verdiklerini belirten Alkan, “Kocaeli’de en çok Artvinli yaşıyor, ancak biz sayı olarak bunu anlatamadık. Kocaeli’de gücümüzü göstermek istiyoruz. AK Parti, MHP İl Başkanları Şemsettin Ceyhan ve Aydın Ünlü, Milletvekili Haydar Akar, Körfez, Kartepe ve Gölcük Belediye Başkanları hepsiyle gurur duyuyoruz." dedi. 

Artvinliler Federasyonu kurmak için istişareler yaptıklarını ve tüzük hazırlığı içinde olduklarını belirten Kartepe Artvinliler Dernek Başkanı ve Federasyonun kurucu başkanlığını üstlenecek olan Mevlüt Ağra, Kocaeli’de 300 bine yakın Artvinli’nin yaşadığını belirtti. “Bütünleşerek, federasyonun temelini atıyoruz. 81 ilde yaşıyoruz. Artvin’in kültürünü yaşatmak istiyoruz. Kocaeli’de hangi etnik kökende olursa olsun, Artvin’in sıcaklığına, dostluğuna herkesi davet ediyoruz.” dedi. 

Ağra, federasyonu kurduktan sonra ilk olarak bu yıl Kafkasör Boğa Güreşleri Festivali yaparak kültürlerini tanıtacaklarını ifade etti. 
 

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