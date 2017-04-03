Hazırlıklar başladı.. Sekapark rengârenk

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 10. Sekapark Lale Festivali, 8 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10.’su düzenlenecek Lale Festivali’nde bu yıl da en güzel laleyi yetiştirenler seçilecek. Sekapark Lale Festivali’ne katılım gösteren vatandaşlardan birinci olan 2 bin, ikinci olan bin 500, üçüncü bin, dördüncü 750 ve beşinci 500 TL ödül alacak. Ayrıca 150 kişi 100 TL mansiyon ödülünün sahibi olacak. 10. Sekapark Lale Festivali, 8 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

Sekapark Lale Festivali öncesinde kentin farklı noktalarında satışa çıkarılan laleler vatandaşlar tarafından satın alındı. Vatandaşlar 5 bin paket lale soğanıyla saksılarda en güzel laleleri yetiştirdi. Baharın gelmesiyle kentin dört bir yanını kaplayan rengarenk laleler açmaya başladı. Kocaeli genelinde 2 milyon lale tohumu dikildi. Bunlardan 1,5 milyonuyla Sekapark’ta çeşitli figürler yapıldı. Bu figürler arasında 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü, Örümcek adam, Penguen, Dünya ve Panda bulunuyor. Her yıl geleneksel hale gelen farklı figürler, vatandaşlar tarafından uçurtma tepesinden bakıldığında görülebiliyor. Lale festivali tam bir şenlik havasında geçecek. Şişme oyun gruplarının yer bulunacağı alanda çocuklar gönüllerince eğlenecek. Öte yandan alanda kaligrafi sanatı, ebru sanatı ve yüz boyama etkinliğiyle çeşitli sürprizler yer alacak.