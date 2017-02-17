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HDP Milletvekili Ferhat Encü tutuklandı

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HDP Milletvekili Ferhat Encü tutuklandı
HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Şerafettin Elçi Havalimanında gözaltına alındı. Savcılığın tutuklama yönündeki talebine karşı savunması alınan Encü’nün tutuklanmasına karar verildi.

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, 2 gün önce tahliye olmasının ardından bugün Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Encü hakkında, tahliyesine yapılan itiraz üzerine yakalama kararı verildiği belirtildi. Savcılığın tutuklama yönündeki talebine karşı savunması alınan Encü’nün tutuklanmasına karar verildi.

Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri iki ayrı davadan tutuklu yargılanan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü için Diyarbakır ve Şırnak'taki mahkemeler tahliye kararı verdi. Fethat Encü, 15 Şubat çarşamba günü Kocaeli Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi.

Tahliyesinden iki gün sonra bu sabah İstanbul'dan uçakla memleketi Şırnak'a gelen Ferhat Encü, Şerefattin Elçi Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işleminin Encü'nün tahliye edilmesine savcılığın yaptığı itirazıyla hakkında verilen yakalama kararı üzerine yapıldığı belirtildi.

MİLLETVEKİLİ ENCÜ TUTUKLANDI

Şırnak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’ ve ’örgüt propagandası yapmak’ suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu yargılanan ve 15 Şubat’ta tahliye edilen HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, savcılığın itirazı üzerine Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanı’nda gözaltına alınarak Cizre Adliyesi’ne götürüldü. Encü, yargılandığı Şırnak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin üst mahkemesi konumunda olan Cizre 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Burada, savcılığın tutuklama yönündeki talebine karşı savunması alınan Encü’nün tutuklanmasına karar verildi.

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