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HDP’den nevruz daveti

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HDP’den nevruz daveti
HDP İl Başkanı İbrahim Ergin, 18 Mart Cumartesi günü tüm halkı nevruz bayramını kutlamak için Dilovası'na davet etti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin bugün parti binasında nevruz bayramı ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına eski milletvekili Ali Haydar Konca ve parti örgütü katılım gösterdi.

HALAYA DAVET ETTİ

Ergin şunları söyledi: "Nevruz felaketlerin bitişidir, Nevruz güzel günlerin habercisidir. Nevruz direniştir, haksızlığa karşı duruştur. Halkımız yıllardır nevruzu kutluyor; bu yıl da kutlayacaktır. Biz gerekli makamlara başvurumuzu yaptık ve bilgilendirdik. Sıra nevruz ruhuyla bu coşkuyu yaşamakta. Tüm halkımızı 18 Mart Cumartesi günü Dilovası Belediyesi Meydanı’nda saat 13.00’te hep beraber halay çekmeye davet ediyoruz."

Çiğdem ARMAĞAN

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