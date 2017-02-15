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HDP'li Ferhat Encü tahliye edildi

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HDP'li Ferhat Encü tahliye edildi
 Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevinden tahliye edildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevinden çıkan Encü'yü, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın da aralarında bulunduğu grup karşıladı.

Encü, 4 Kasım 2016'da Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Encü'nün avukatları müvekkillerinin tutuksuz yargılanması için mahkemeye tahliye talebinde bulunmuş, tutukluluk değerlendirmesini yapan mahkeme, Encü'nün tahliyesine karar vermişti.

- İstenilen ceza

İddianamede, HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi isteniyor.

AA

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