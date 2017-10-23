HDP’li kadınlar kahvaltıda buluştu

Parti binasında gerçekleşen organizasyonda konuşan HDP İzmit İlçe Eş Başkanı Ebru Öcal, “Bizler bugün İzmitli kadınlar olarak bu böyle gitmez, kadınlar izin vermez şiarıyla bir araya geldik. Bu coğrafyada en ağır acıları yaşamış ve maalesef yaşamaya devam eden kadınlar olarak ülkenin ve coğrafyamızın içinde bulunduğu bu savaş halinden kurtulmanın tek yolunun kadınlar öncülüğünde yapılacak olan onurlu bir barıştan ve kadın özgürlüğünden geçtiğine inanıyoruz. Bu anlamıyla bir işçi ve kadın kenti olan Kocaeli’de de bu amaçla çok farlılıkları bir arada toplayarak barışın ve özgürlüğün dilini yakalamak istiyoruz. Bu açıdan tüm kadınları geleceklerine sahip çıkmaya, her türlü eril ve iktidar anlayışlara karşı kadınların partisi olan HDP çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz. Bir kez daha bu böyle gitmez kadınlar izin vermez diyoruz. Bu ülkeye onurlu barışı özgür kadınlar getirecek diyoruz. Katılan ve emek veren herkese teşekkür ediyorum tüm kadınları umudu büyütmeye çağırıyorum” dedi.

Ayşegül Kalaycı

