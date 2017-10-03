HDP'li vekilin milletvekilliği düşürüldü
HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın milletvekilliği TBMM Genel Kurulu'nda düşürüldü.
A+A-
Yeni yasama yılının ilk Meclis Genel Kurulu'nda HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın vekilliğinin düşürülmesi için hazırlanan Başbakanlık tezkeresi okundu. 'Örgüt propagandası yapmak' suçundan hakkında 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası gerekçe gösterilerek, Konca'nın milletvekilliği düşürüldü. Daha önce de Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Tuğba Hezer Öztürk ve Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliği düşürülmüştü.
Bu haber toplam 599 defa okunmuştur
Etiketler : HDP Siirt Milletvekili Besime Konca
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.