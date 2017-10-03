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HDP'li vekilin milletvekilliği düşürüldü

HDP'li vekilin milletvekilliği düşürüldü

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın milletvekilliği TBMM Genel Kurulu'nda düşürüldü.

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Yeni yasama yılının ilk Meclis Genel Kurulu'nda HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın vekilliğinin düşürülmesi için hazırlanan Başbakanlık tezkeresi okundu. 'Örgüt propagandası yapmak' suçundan hakkında 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası gerekçe gösterilerek, Konca'nın milletvekilliği düşürüldü. Daha önce de  Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Tuğba Hezer Öztürk ve Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliği düşürülmüştü.

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