HDP’ye iki başkan

HDP İl kongresi, dün Tanyıldız Düğün Salonu’nda gerçekleşti. 579 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonucunda ayrıca 18 il yöneticisi, 5 il disiplin kurulu üyesi ve 26 genel merkez delegeleri seçildi. Kongreye HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Aşhan, eski Avrupa Birliği Bakanı ve Kocaeli eski Milletvekili Ali Haydar Konca ile partililer de genel kurula katıldı. Tek listeli kongre sonunda Şahabettin Işık ve Leyla Aygün, eş başkanlar olarak HDP İl başkanlığına getirildiler.

GÖREVE GELEN İSİMLER

İl Yönetimi: Leyla Aygün, İbrahim Ergin, Zakire Dündar Aydın, Metin Fırat, Gülistan Altuntaş, Coşkun Ova Şeyhoğlu, Dilara Özgören, Hasan Turanlı, Sehirnaz Uçman, Sinan Odabaş, Meryem Demir, Mehmet Emin İnce, Mahmut Özturan, İrfan Demirkaya, Nurullah Yaşar, Süphan Türk, Kureyş Bilgiç, Kamuran Aydın.

İl Disiplin Kurulu: Mehmet Akgül, Gizem Güzel, Asım Atmaca, Ceylan Yıldız, Yazgül Geçit.

Genel Merkez Delegeleri: Şahabettin Işık, Leyla Aygün, İbrahim Ergin, Ayten Yılmaz, Asiye Ebru Öcal, Sinan Odabaş, Gizem Güzel, Metin Fırat, Sevda Özer, İrfan Demirkaya, Adile Ada, Çetin Macak, Yazgül Geçit, Mehmet Şirin Ethem, Emine Karaaslan, Şahimail Tohumcu, Kudret Davutoğlu, Hikmet Koçak, Damla Bağcı, Mustafa Altunbaş, Aynur Santo, Kadir Demir, İsmet Gül, Eylem Güleser, Cevdet Kabişan, Alaattin Enül.

Çiğdem ARMAĞAN