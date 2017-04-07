HEDEF 3 PUANDI AMA OLMADI

İzmit’te yine bir hafta içi mesaisinde Adana temsilcisi Kozan'ı konuk ettik.

İlk yarıda Adana’da 3-3 biten maçın rövanşında tek hedef 3 puan parolası ile sahaya çıktık.

Aslında Çorum mağlubiyeti sonrası ben dahil bir çok kişi play-off’lara hazırlanalım görüşündeydik ancak Denizli’den gelen 3 puan ve Sancaktepe’nin çok zorlu fikstürü ümitlerimizi diri tutmaya devam etti.

Hafta içi mesai saati tribünleri tahmin edilebileceği gibi aşırı etkiliyor, bu sezonun en boş maçlarından birisini oynadık.

Ancak emin olun ona rağmen yine de süper ligdeki çoğu maçtan kalabalıktı. Cezası biten Denizli’de kadroda olmayan Kadir Öge ve golcü Sinan yeniden 11'e döndü.

Şenol ve Kemal Can yedeğe çekildi.

Kozan ligin ikinci yarısındaki en formda ekiplerden biri ilk yarıyı son sırada kapattılar ancak ikinci yarıdaki galibiyetlerle tehlike bölgesinden bir nebze uzaklaştılar.

Maça ofansif başladığımızı söyleyebilirim doğal olarak golü düşünen bir mantalitedeydik.

Yine futbol bilgisinden aciz bir orta hakem dakika 17 de bir metre geride olan Burak Süleyman için ofsayt bayrağını kaldırdı ve golümüzü yedi.

3 dakika sonra aynı şekilde Oğuzhan çok geriden topu aldı hakem yine ofsayt kaldırdı.

Kozan genel olarak oyunu sahasında kabullense de fırsatını buldu mu tehlike yaratabiliyordu.

Dakika 36’da o anlardan biri yaşandı Can Emre karşı karşıya çok net kurtardı. Dakika 41’de Oğuzhan ile üst üste iki pozisyondan yararlanamadık.

Burak Süleyman’ın akıllı ara pasları Oğuzhan’ı karşı karşıya bıraktı ancak son haftaların formda golcüsü değerlendiremedi.

İlk yarıyı böylece golsüz 0-0 geçtik.

İkinci yarı bir türlü istediğimiz ritmi bulamadık.

Bayburt’tan istediğimiz haber geldi Sancaktepe puan kaybetti.

Hoca ilk değişikliği Hamza’yı oyuna alarak yaptı.

Oğuzhan oyundan alınan isim oldu, bu da şaşkınlık yarattı.

Kalan dakikalarda gerçekten çok kötü bir futbol oynadık, her zaman olumlu yönden bakan benim gibi biri bile bu kötü futbola tahammül edemedi.

Nitekim golü bulamadık Sancaktepe berabere biz de berabere, matematik izin verdiği sürece kovalamaya devam edeceğiz.

Pazar günü İstanbul’da Sancaktepe ile ya tamam ya devam maçına çıkacağız.