Hedef şampiyonluk

Geçen sezon play-off’a kalan, ancak Süper Lig’e çıkamayan Mavi-Beyazlılar bu sezon daha güçlü bir takım kurdu ve gelecek yıl Süper Lig’i hedefliyorlar.

RAKİP YALOVA

İzmit Belediyespor bugün sezonun ilk maçını saat 17.00’de İzmit Atatürk Spor Salonu’nda Yalova VIP takımı ile yapacak. Kızlar, İzmitli basketbol severlerden destek bekliyorlar.

