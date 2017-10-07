Hedef şampiyonluk
İlimizin salon sporlarındaki tek temsilcisi İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı, yeni sezonun ilk maçını bugün oynuyor.
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Geçen sezon play-off’a kalan, ancak Süper Lig’e çıkamayan Mavi-Beyazlılar bu sezon daha güçlü bir takım kurdu ve gelecek yıl Süper Lig’i hedefliyorlar.
RAKİP YALOVA
İzmit Belediyespor bugün sezonun ilk maçını saat 17.00’de İzmit Atatürk Spor Salonu’nda Yalova VIP takımı ile yapacak. Kızlar, İzmitli basketbol severlerden destek bekliyorlar.
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Etiketler : İzmit Belediyespor, basketbol, periler
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