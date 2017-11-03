‘Hedef, şehirden köye göç sağlamak’

Başkan Doğan’ın İbrahim Cankan’ın sahibi olduğu Emiray Besicilik ve Ender Kaya’nın sahibi bulunduğu Es Süt tesislerindeki incelemelerine İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu üyeleri Ayhan Arslanboğa, Mehmet Çetin, Sabri Yıldız, Ersin Albayrak, A. Hale Meriç ile Kırsal Hizmetler Müdürü Mustafa Şener de katıldı.

SAYILARI ARTSIN İSTİYORUZ

Tesisler hakkında sahiplerinden detaylı bilgi alan İzmit Belediye Başkanı Doğan “Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz ve kırsal hizmetlerle ilgili meclis üyelerimizin yer aldığı komisyonumuzla birlikte bölgemizdeki çiftlikleri geziyoruz. Bölgemizde bu alanda Türkiye’ye örnek tesisler var. Tesislerimiz hem hayvancılık hem de süt ve et üretirken çevreye son derece saygı gösteriyorlar. Çevreye barışık şekilde faaliyet gösterdikleri için kendilerine teşekkür ederim. Komisyon olarak bu tür tesislerin ve girişimcilerin sayısını nasıl arttırabiliriz diye çalışıyoruz. Veterinerimizle, ziraat mühendisimizle kendilerine yapabileceğimiz katkılar var mı şeklinde fikir alışverişinde bulunduk.

HEDEF ŞEHİRDEN KÖYE

Hedefimiz köyleri cazibe merkezi haline getirip şehirden köye dönüşü sağlamaktır. İzmit Belediyesi olarak köylümüzün, çiftçimizin daha da kalkınıp zenginleşmesi için çalışıyoruz. Belediyemizin veteriner hekimi, ziraat mühendisi sık sık köylere giderek tarım ve hayvancılık başta olmak üzere çeşitli konularda vatandaşlarımızı bilinçlendiriyorlar. Verdiğimiz eğitimlerin faydasını da görmekteyiz. Ülke olarak, hangi teknolojik gelişmeyi yakalarsak yakalayalım toprağa tarıma, her zaman ihtiyacımız olacaktır” dedi.