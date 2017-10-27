Hedef yüzde 100 güvenlik

İzmit Belediyesi yaklaşık 5 yıldan bu yana can ve mal güvenliği açısından son derece önemli olan asansörlerin bakım ve onarımlarına yönelik çalışma yürütüyor. İzmit'te kurallara tam olarak uyan ve 'asansörlerde herhangi bir tehlike yok, kullanılabilir' anlamına gelen yeşil etiket almaya hak kazanan site, işhanı ve bir alışveriş merkezi yöneticilerine İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan teşekkür belgesi verdi. Başkan Doğan yaptığı açıklamada, "Sorumluluklarını yerine getirip asansör kontrollerini tam yapanlara, diğer kişi ve kurumlara örnek olması amacıyla teşekkür belgesi vermeye karar verdik. Hedefimiz asansör kullanan bütün kişi ve kurumlara bu belgeyi vermektir. İnsan hayatı çok değerli olup, insan hayatını güvenceye almak, riske atmamak çok önemlidir. Asansörler, hayatımızı kolaylaştırdığı gibi iyi bakım yapılmazsa, kontrol edilmezse can ve mal güvenliğimizi açısından tehlike de oluşturmaktadır. Ülkemizde asansör kazalarına sık sık tanık oluyoruz. Bu kazaların önüne geçmek mümkün. İzmit Belediyesi olarak, Türkiye'de asansör yönetmeliğini ilk uygulayan örnek belediyelerden biriyiz. Lisanslı firma ile yaptığımız anlaşmayla şehrimizdeki bütün asansörlerin kontrollerini yapıyoruz" dedi.

Çalışma ile çok güzel sonuçlar almaya başladıklarını ifade eden Doğan, "Şehrimizdeki artık yeşil etiketli asansör oranı yüzde 70'leri buldu. 4-5 yıl önce bu oran yüzde 15-20'leri geçmiyordu. Hedefimiz İzmit'teki bütün asansörlerin 'kullanmasında tehlike yoktur' anlamına gelen yeşil etiketli olmasıdır. Kararlılığımızla bu hedefimize de ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu konuda sadece bizlerin zorlaması, kanunlar yetmez. İnsanların da çok duyarlın olması gerekir. İş merkezilerinde, apartmanlarda asansörlerin yönetmeliklere uygun olması insanların gösterecekleri tepkiyle daha kolay olacaktır. Kurallara uyan, asansörlerinin yıllık bakım ve kontrollerini yaptıranlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KONTROLLER İŞE YARIYOR

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğine göre bütün asansörlerin yıllık kontrollerinin yapılmasının zorunluluk olduğunu belirterek, "Nasıl ki, araçlarda muayene zorunluysa asansörlerin de kontrolleri zorunludur. Bina, alışveriş merkezi sorumlularınca yıllık kontrolüne izin verilmeyen asansör, A tipi muayene kuruluşu tarafından ilgili idareye bildirilir ve yıllık kontrolü yaptırılıncaya kadar hizmet dışı bırakılması sağlanır. Yıllık kontrol neticesinde, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir tehlike söz konusu ise, asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar izin de verilmez. İzmit Belediyesi olarak, Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar 2 bin 375 adet asansörün kontrolü yapıldı. İlk kontrollerde bin 70 asansör tehlike anlamına gelen kırmızı etiket aldı. İkinci kontrolde ise kırmızı etiket alan asansör sayısı 381'e düşerken 689 asansör ise güvenli anlamına gelen yeşil etiket aldı. Şayet bizler bu konuda kararlı olmasaydık yüzlerce asansör tehlike arz etmeye devam edecekti" dedi.