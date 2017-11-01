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Helal Akreditasyon Kurumu tasarısı yasalaştı

Helal Akreditasyon Kurumu tasarısı yasalaştı

Helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek  üzere Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) kuruluyor.

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TBMM Genel Kurulunda, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Kuruluş ve  Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, HAK, verilen görevleri yerine getirmek üzere Ekonomi  Bakanlığı ile ilgili  ve Türkiye'de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine  sahip tek kuruluş olacak.

HAK, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edecek, bu  kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını,  düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü sağlayacak.

HAK, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli olacak.

Kanunla,  "helal akreditasyon" tanımı yapılıyor. "Helal akreditasyon",  helal uygunluk değerlendirme alanında faaliyet gösteren kuruluşların HAK  tarafından ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre  değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması, düzenli aralıklarla denetlenmesi  ve izlenmesini ifade edecek.

Yurt içi  ve yurt dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme  kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunacak olan kurum, helal akreditasyonla  ilgili kıstas ve tedbirleri belirleyecek, bunları uygulayacak.

Kurum, faaliyet alanı kapsamında, uluslararası ve bölgesel  akreditasyon birlikleri ve örgütleri nezdinde Türkiye'yi temsil edecek, bunlara  üye olacak, yönetimlerinde görev alacak veya bu kuruluşların merkezi olarak  hizmet verecek, ikili veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmalarını  imzalayacak. HAK, akreditasyon kuruluşları ve akreditasyon kuruluşu bulunmayan  ülkelerdeki helal akreditasyon ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiler  kuracak, iş birliğinde bulunacak.

Kurum, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdiği  faaliyetleri icra edemeyecek, verdikleri hizmetleri sunamayacak, bir helal  uygunluk değerlendirme kuruluşunda hissedar olamayacak ve bu kuruluşlara  danışmanlık hizmeti veremeyecek.

Danışma Kurulu oluşturulacak

Helal Akreditasyon Kurumu, Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Genel  Sekreterlik birimlerinden oluşacak.

  Kurumun karar organı olarak Yönetim Kurulu, başkan ve 4 üye olmak  üzere Ekonomi Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından atanacak.

Başkan, tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Danışma Kurulu, aralarında bakanlık temsilcilerinin de olduğu 44 kamu  ve özel sektör kurum ve kuruluşundan oluşacak.

  Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri 3 yıl  olacak.

İhtiyaç görülmesi halinde ilgili görülen ulusal ve uluslararası  kuruluşlardan Danışma Kurulu toplantılarına temsilci davet edilebilecek.

İlgili daire başvuruları inceleyecek

Helal Akreditasyon Kurumunda, Helal Akreditasyon Dairesi Başkanlığı,  Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı  birimleri yer alacak.

Helal Akreditasyon Dairesi, helal uygunluk değerlendirme faaliyetleri  yapan kuruluşların helal akreditasyon başvurularını inceleyecek, sonuçlandıracak,  akredite edilen kuruluşları izleyecek, denetleyecek.

Uluslararası İlişkiler Dairesi, helal akreditasyon konusunda her türlü  bilimsel ve teknik incelemeleri gerçekleştirecek, helal akreditasyonun önemini  artırıcı faaliyetler yapacak.

Helal Akreditasyon Kurumunun yurt dışında yürüteceği hizmetler için  buralarda ofisler kurulabilecek. Yurt dışı ofisleri, bakanın teklifi üzerine  Bakanlar Kurulu kararıyla kurulacak.

Kuruma genel bütçeden yardım yapılacak

Kurumda, helal akreditasyon uzman ve uzman yardımcıları görev alacak.  Helal akreditasyon uzmanlığı için en az 4 yıllık lisans eğitimi veren  yükseköğretim kurumlarını bitirme şartı aranacak. Uzmanlar, mesleğe özel Yarışma  sınavıyla girecek, belirli süre meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlilik  sınavına tabi olacak.

Kurumun gelirlerini, genel bütçeden yapılacak yardımlar, akredite  kuruluşlardan alınacak yıllık akreditasyon kullanım ücreti, yapılan hizmetler  karşılığı alınacak ücretler, kurumun tarafsızlığını ve bağımsızlığını  etkilemeyecek her türlü yardım, bağış ve benzeri gelirler oluşturacak.

Kurumun para, evrak ve her çeşit malı, devlet malı hükmünde olacak ve  kurumun görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerden elde ettiği gelirleri  dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak.

Kurum tarafından yapılacak işlemler, harçlardan ve damga vergisinden  istisna olacak.

 Kurum, helal akreditasyon amacıyla başvuran kuruluşların müracaatı,  değerlendirilmesi ve akredite edilmesiyle ilgili elde edilen bilgilerin  gizliliğini koruyacak.

Kurum için 50 kadro ihdas edilecek.

  Tasarının yasalaşmasının ardından, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur  Bahçekapılı, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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